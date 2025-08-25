Interim VD-assistent - konsultuppdrag i Stockholm
2025-08-25
Vi söker nu en erfaren VD-assistent för ett interimsuppdrag hos ett större bolag i Stockholm. Rollen är en central partnerfunktion där du blir ett viktigt stöd till VD och företagsledningen under en pågående rekryteringsperiod. Uppdraget startar den omgående och pågår initialt till 3 månader med möjlighet till förlängning. Det finns även möjlighet till distansarbete upp till 1-2 dagar per vecka, beroende på verksamhetens behov.
Ditt uppdrag
Som VD-assistent kommer du att ha en nyckelroll i att avlasta och stötta VD i det dagliga arbetet. Uppdraget är brett och innefattar både operativa och mer strategiska arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att:
Ansvara för schemaläggning och kalenderhantering
Koordinera möten, upprätta agendor, föra protokoll och följa upp beslutspunkter
Hantera VD:s kommunikationskanaler och vara kontaktpunkt för interna och externa aktörer
Samordna resor, inklusive planering, bokningar och administration
Stödja i framtagning av underlag, analyser och presentationsmaterial inför möten och beslut
Delta i och ibland leda projekt, events och utvecklingsinsatser
Arbetet innebär nära samverkan med både ledningsgrupp och styrelse. Publiceringsdatum2025-08-25Profil
Som person är du en skicklig organisatör med hög förmåga att hantera många parallella uppgifter. Du trivs i en dynamisk miljö, är lösningsorienterad, kommunikativ och relationsskapande. Du har en naturlig känsla för att ligga steget före, ge service på hög nivå och du värnar om konfidentialitet.Kompetenser
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, kommunikation eller liknande
Erfarenhet som VD-assistent eller liknande roll till ledande befattningshavare
Erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd och strategiskt arbete
Goda kunskaper i Office-paketet (Excel, Word, PowerPoint)
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Konsult via eget bolaget eller anställd hos Isaksson Rekrytering
Hos oss kan du välja att ta uppdrag som konsult med eget bolag eller bli direkt anställd hos Isaksson Rekrytering. Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Som anställd konsult hos oss omfattas du av gällande kollektivavtal och anställningsvillkor gällande lön, semester, försäkringar och tjänstepension.
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Michelle Sjöstrand 073-501 05 97 eller michelle@isakssonrekrytering.se
. Välkommen med din ansökan på vår hemsida redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande. Vi tar ej emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
