Interim Strategisk Inköpare - Jönköpings län
2026-01-24
För kunds räkning söker vi nu en strukturerad och affärsdriven interim strategisk inköpare till ett industriföretag i Jönköpings län. Uppdraget omfattar 75-100% och löper på konsultbasis, med möjlighet till anställning för rätt person.
Om rollen
Som interim strategisk inköpare kommer du att bidra till att skapa stabilitet och framdrift i inköpsarbetet. I uppdraget ingår bland annat att:
- Delta i och driva arbetet med att teckna större avtal.
- Stötta organisationen i att hitta och bygga relationer med nya leverantörer - främst inom stansning, plåt och svets.
- Arbeta tillsammans med interna funktioner för att stödja kundens arbete med lagerreducering och effektivare materialflöden.
- Kombinera operativa och mer strategiska delar beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av inköp - gärna inom industri, produktion eller tekniknära verksamhet.
- Trivs i roller där du behöver skapa struktur, driva frågor framåt och samarbeta med flera funktioner.
- Är trygg i att ta kontakter, förhandla och bygga relationer med leverantörer.
- Har ett pragmatiskt och prestigelöst arbetssätt.
Som person är du:
- Självgående, tydlig och lösningsorienterad.
- Van att snabbt sätta dig in i nya sammanhang och skapa förtroende.
- Trygg i att hantera både strategiska diskussioner och mer hands-on inköpsarbete.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Ansök via länken eller hör av dig direkt till oss för mer information.
Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.
Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.
Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att hållbar tillväxt börjar med människan. Ersättning
