Interim Senior Payroll Manager
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en proaktiv, detaljorienterad och handlingskraftig person som söker din nästa utmaning? Vi söker nu en interim Senior Payroll Manager. Detta är en fantastisk möjlighet att bli en del av en internationell HR-miljö och ta en nyckelroll i att säkerställa en effektiv och korrekt lönehantering.
Tjänsten är en 3-månaders anställning, med chans till förlängning, som konsult via Adecco och är baserad på företagets globala huvudkontor i Göteborg.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för att säkerställa att löneprocessen levereras korrekt, lagenligt och i tid. Samtidigt leder och utvecklar du teamet av Payroll & Benefits Specialists och stöttar People Specialists-teamet i onboarding, offboarding och ärendehantering för medarbetare. Rollen kombinerar praktisk löneexpertis med personalledning och kontinuerligt förbättringsarbete av processer och rutiner.
Till rollen söker vi dig som har:
• Tidigare erfarenhet av HR- och lönesystem
• Kunskap om svenska löneprocesser
• En relevant utbildning inom lön, HR eller administration
• 5-7 års erfarenhet av operativt lönearbete
• Minst 2 års erfarenhet av en ledande roll eller i en arbetsledande position
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jemima Hammarström via Jemima.Hammarstrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Jemima Hammarström Jemima.Hammarstrom@adecco.se Jobbnummer
9777366