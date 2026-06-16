Interim Redovisningsekonom - Koncernredovisning & Årsbokslut
People of Interim & Finance Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-16
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Är du en erfaren redovisningsekonom som trivs i komplexa miljöer och vill spela en central roll under en verksamhets mest kritiska period? Vi söker nu en senior redovisningsspecialist till ett omfattande konsultuppdrag hos en väletablerad organisation med både koncernstruktur och flera verksamhetsgrenar.
Det här är ett uppdrag för dig som uppskattar kombinationen av operativt redovisningsarbete, kvalitetssäkring och utveckling av processer. Du kommer att arbeta nära redovisningsansvarig och övriga ekonomifunktioner med fokus på att säkerställa effektiva och kvalitativa bokslut samt årsredovisningar.
Om uppdragetUppdraget omfattar både strategiskt och operativt arbete inför och under årsbokslut samt framtagande av årsredovisningar för koncern och närstående verksamheter.
Du kommer bland annat att:
Delta aktivt i boksluts- och årsredovisningsprocessen
Säkerställa kvalitet i balans- och resultaträkningar
Utveckla och förbättra mallar, checklistor och dokumentation
Kvalitetssäkra redovisningsprinciper och tillämpning av regelverk
Samordna och stötta revisionsprocessen
Identifiera risker och säkerställa att kritiska deadlines hålls
Bidra till förbättrade arbetssätt och effektivare processer
Arbeta nära verksamhet, ekonomiavdelning och externa revisorer
Vi söker dig som harMinst 5–10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete eller inom revision
Gedigen erfarenhet av årsbokslut och årsredovisningar
Erfarenhet av koncernredovisning
Mycket god kunskap inom K3 och svenska redovisningsregelverk
God systemvana och erfarenhet av moderna ekonomi- och rapporteringssystem
Mycket goda kunskaper i Excel
Systemvan, meriterande om du jobbat i Microsoft Dynamics 365, Unit4
Erfarenhet av revision eller nära samarbete med externa revisorer är meriterandePubliceringsdatum2026-06-16Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig och initiativtagande
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Analytisk och lösningsorienterad
Kommunikativ med god samarbetsförmåga
Van att arbeta mot tydliga deadlines i komplexa miljöer
Praktisk informationOmfattning: Heltid
Start: Augusti/September 2026
Uppdragets längd: Cirka 6 månader med möjlig förlängning
Placering: Stockholm
Hybridarbete: Möjlighet till viss flexibilitet efter introduktion
Låter detta som ett uppdrag för dig? Välkommen att kontakta oss för mer information.
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander, andreas.alexander@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag. Genom oss får du tillgång till både denna tjänst och andra spännande karriärmöjligheter. Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om nya uppdrag. klicka här för att följa!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Andreas Alexander andreas.alexander@peopleoffinance.se +46736481623 Jobbnummer
9965380