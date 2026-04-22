Interim Redovisningschef
Uppdragsbeskrivning
Ett fastighetsbolag söker en interim redovisningschef för att säkerställa stabil leverans inom redovisningsfunktionen under en övergångsperiod. Rollen innebär ett övergripande ansvar för redovisning, bokslut och rapportering samt ledning av ett mindre team.
Önskat startdatum för uppdraget är den 4 maj 2026, men detta datum kan justeras efter överenskommelse mellan parterna. Uppdraget avser en tidsbegränsad insats och omfattas av en uppsägningstid om en (1) månad.
Konsulten förväntas snabbt sätta sig in i befintliga arbetssätt och säkerställa kvalitet och effektivitet i leveransen. Uppdraget kan även innefatta förbättring av processer och rutiner.
Ansvarsområden
Leda och utveckla redovisningsteamet
Säkerställa korrekt löpande redovisning samt månads-, tertial- och årsbokslut
Ansvara för upprättande och kvalitetssäkring av finansiell rapportering
Delta i budget- och prognosarbete
Utveckla rutiner och processer inom redovisning och intern kontroll
Säkerställa efterlevnad av gällande regelverk (K3)
Hantera kontakt med revisorer och externa parter
Bidra med analys och beslutsunderlag till verksamheten
Obligatoriska krav:
Minst 7-10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, varav flera år i roll som redovisningschef/ekonomichef eller motsvarande ledande befattning
Dokumenterad erfarenhet av att leda och ansvara för en redovisningsfunktion med personalansvar
Gedigen erfarenhet av redovisning inom fastighetsbranschen
Mycket god kunskap i K3-regelverket samt praktisk tillämpning i komplex verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av att ansvara för månads-, tertial- och årsbokslut samt årsredovisning
Erfarenhet av att upprätta och kvalitetssäkra finansiell rapportering, gärna inklusive koncernredovisning
Erfarenhet av att hantera deklarationer samt kontakt med revisorer och externa intressenter
God vana av att arbeta både operativt och strategiskt inom ekonomifunktionen
Akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande krav:
Erfarenhet från allmännyttigt eller större fastighetsbolag
Tidigare erfarenhet av interimsuppdrag i ledande ekonomifunktion
God systemvana och erfarenhet av att snabbt sätta sig in i nya ekonomisystem
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 65 STOCKHOLM
