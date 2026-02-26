Interim redovisningschef
2026-02-26
Beskrivning av tjänst:
Uppdraget som interim redovisningschef innebär att:
Ha dagligt personalansvar för och coacha åtta (8) medarbetare varav sex (6) har sina arbetsuppgifter inom redovisningsområdet inkl. systemförvaltning av ekonomisystemet, samt för två (2) medarbetare som är ekonomstöd till förvaltningar.
Ansvara för att tillsammans med medarbetarna säkerställa att kommunen efterlever god redovisningssed och omhändertar alla allmänt förekommande redovisnings- och bokföringsprocesser.
Vara expertstöd inom redovisningsområdet (som exempelvis inom finansiell leasing, exploateringsverksamhet) och bollplank till ekonomichef och kommunens förvaltningschefer.
Ha huvudansvar för planeringen inför och att genomföra delårsbokslutet och upprätta kommunens Delårsrapport per augusti i samarbete med ekonomichef och medarbetarna vid ekonomienheten.
Svara för kommunens löpande likviditetsplanering och initiera vid behov av nyupplåning.
Utöver att leda, planera och följa upp arbetsgruppens arbetsprocesser och resultat att enskilt utföra praktiska arbetsuppgifter som exempelvis framtagande av finansiella rapporter eller beräkningar på uppdrag av ekonomichef.
Skallkrav:
Djup och bred kompetens inom kvalificerad kommunal redovisning.
Minst åtta års arbetslivserfarenhet i kommunal verksamhet som redovisningschef med personalansvar.
Ha en trygg, stabil och coachande ledarstil.
Vara noggrann utan att tappa helhetsperspektivet och ha förmåga att tolka och analysera ekonomiska data och samband.
Kunna hantverket i praktiken och har en djup förståelse för redovisningsprocesserna och dess sammanhang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556418-1492), https://www.serveoffice.se/om-oss/ Arbetsplats
Serveoffice Kontakt
Kristian Beckman kristian.beckman@serveoffice.se Jobbnummer
9764776