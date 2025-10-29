Interim Redovisningschef - Järfälla
För att säkerställa kontinuitet och hög kvalitet vår kunds redovisningsarbete under en övergångsperiod söker vi nu en interim redovisningschef.
Uppdraget syftar till att tillfälligt förstärka ekonomifunktionen med en erfaren och kvalificerad ledare som tar ett helhetsansvar för redovisning, bokslut och rapportering samt fungerar som ett stöd till verksamheten i ekonomiska frågor. Rollen ska bidra till stabilitet, regelefterlevnad och en fortsatt effektiv ekonomistyrning under uppdragsperioden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda redovisningsenheten, med ansvar för verksamhet, budget och personal (cirka 13 medarbetare).
Samordna och ansvara för verksamhetens redovisning, bokslut, årsredovisning och ekonomisk rapportering.
Säkerställa att redovisningen följer gällande lagar, regler och god redovisningssed.
Vara processägare för ekonomisystemet och bidra aktivt till utveckling och digitalisering.
Ge stöd, vägledning och rådgivning till verksamheter i redovisnings- och ekonomifrågor.
Samverka med andra förvaltningar, kommunala bolag, revisorer och externa samarbetspartners.
Obligatoriska krav
Akademisk examen inom redovisning, ekonomi eller motsvarande område.
Flera års erfarenhet av ledarskap - du är kommunikativ och strukturerad.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna inom offentlig sektor.
Dokumenterad erfarenhet av att planera och samordna bokslutsarbete.
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya IT- och ekonomisystem.
Du är en självständig och trygg ledare som skapar förtroende genom tydlighet och engagemang. Du samarbetar lätt med andra, är serviceinriktad, kommunikativ och strukturerad i ditt arbetssätt.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-12-01
Slutdatum: 2026-03-31. Möjlighet till förlängning till den 2026-06-30
Sista ansökningsdagen: 2025-11-05
Distansarbete: Hybrid
Omfattning: 100%
Ort: Järfälla
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
