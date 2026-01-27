Interim projektledare till stadsutvecklingsprojekt
Jurek Recruitment & Consulting AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Till kommun i närheten av Göteborg söker vi nu en interim projektledare till uppdrag inom stadsutvecklingsprojekt. Har du flera års erfarenhet av att leda komplexa exploaterings- eller utvecklingsprojekt inom offentlig sektor? Då kan det vara dig vi letar efter!
Rollen och arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för en god och långsiktig samhällsutveckling. Vårt uppdrag är att skapa en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess, bidra till ökat bostadsbyggande och fler verksamhetsetableringar samt ge invånarna goda förutsättningar för näringsliv, rekreation och ett rikt fritidsliv.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare leder du kommunens komplexa projekt från tidigt idéskede till färdigställande och ekonomisk uppföljning. Du ansvarar för exploaterings- och utvecklingsprojektens ekonomi. Du leder tvärfunktionella projektteam med både interna och externa specialister, upphandlar entreprenader (ofta i samverkans- eller partneringform). Du säkerställer att projekten lever upp till kommunens ställda mål inom ekologisk och social hållbarhet, klimat, jämlikhet och god ekonomisk hushållning. Du hanterar komplexa risker och rapporterar till styrgrupp. En del av uppdraget är att driva aktiv medborgardialog och samverkan med näringsliv och andra aktörer.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt flera års erfarenhet av att leda offentlig komplexa exploaterings- eller utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Du har erfarenhet av arbete inom offentlig exploatering och/eller utvecklingsprojekt. Du har god kännedom om samhällsbyggnadsprocessen och exploateringsekonomi samt god kunskap om relevant lagstiftning såsom lagen om offentlig upphandling, entreprenadjuridik och Plan- och bygglagen.
Det är meriterande om du har kvalificerad utbildning inom projektledning, BAS P/U samt erfarenhet av samverkansentreprenader och kunskap om lagen om allmänna vattentjänster. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är också meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av EU-projekt eller andra externa finansieringskällor. Vidare har du b-körkort, god systemvana och lätt för att kommunicera på svenska både i tal och skrift.
Du erbjuds
Du kommer att vara anställd av Jurek Talents. Omfattningen är på 100% (heltid). Startdatum för uppdraget är omgående, och löper upp till sex månader, med möjlig förläning.
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Kajsa Lidén via email kajsa.liden@jurek.se
(gör länken klickbar).
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124693-1810092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9707598