Interim projekt- och utvecklingschef i Ronneby!
Vi söker en erfaren interim chef till Ronneby Miljö och Teknik AB som kan ersätta nuvarande projekt- och utvecklingschef under en föräldraledighet. Uppdraget innebär att leda en central avdelning i bolaget samt samordna företagets investeringsportfölj inom samhällsviktig infrastruktur!Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som interim projekt- och utvecklingschef ansvarar du för ledning av avdelningen för projekt och utveckling samt för samordning av bolagets investeringar. Rollen är både strategisk och operativ och innebär nära samarbete med bolagets ledning samt kommunens samhällsbyggnadsfunktioner.
Bolaget ansvarar för infrastruktur inom bland annat:
• VA
• renhållning
• elnät
• fjärrvärme/fjärrkyla
• fiber
Uppdraget innebär ett viktigt ansvar för att säkerställa kontinuitet i ledarskap, investeringsstyrning
och samverkan med kommunen.
Start: 1 maj 2026
Omfattning:
• ca 50 - 100 % maj- augusti 2026
• 100 % augusti - december 2026
• ca 50 % januari-maj 2027
Huvuddelen av uppdraget utförs på plats, med möjlighet till 1-2 dagar distansarbete per vecka om arbetet tillåter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ledarskap och verksamhetsansvar
• Personalansvar för avdelning med ca 8-9 medarbetare
• Coachning och stöd till medarbetare
• Prioritering och styrning av avdelningens arbete
• Bidra till utveckling av arbetssätt och struktur
Ledningsgrupp
• Aktiv medlem i bolagets ledningsgrupp
• Bidra i strategiska verksamhetsfrågor
Investeringssamordning
• Samordna bolagets investeringsportfölj
• Leda samordningsmöten och projektuppföljning
• Rapportera status till VD och ta fram underlag till styrelse
• Bidra till planering av kommande investeringar
• Säkerställa resursfördelning i investeringsprojekt
Samverkan med kommunen
• Vara bolagets kontaktperson mot kommunens tekniska förvaltning
• Samverkan med bland annat plan- samt mark- och exploateringsenhet
• Bevaka bolagets intressen i samhällsbyggnadsprocesser
Delta i strategiska samverkansforum.
Vem är du?
För att vara aktuell som kandidat är det ett skallkrav att du uppfyller nedanstående kompetenskrav:
• har flerårig erfarenhet av chefsroller inom teknisk verksamhet eller infrastruktur
• har erfarenhet av personalansvar och ledningsgruppsarbete
• har arbetat med projekt- eller investeringsstyrning
• har erfarenhet från verksamheter inom exempelvis VA, energi, elnät, samhällsbyggnad eller teknisk förvaltning
• är trygg i samverkan mellan kommun och kommunala bolag
• uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift
Vi söker en person som är:
• trygg och erfaren i sitt ledarskap
• strukturerad och strategisk
• kommunikativ och samarbetsorienterad
• handlingskraftig och lösningsorienterad
Du behöver kunna arbeta både strategiskt och operativt i en organisation med många parallella projekt och intressenter.
Om verksamheten
Ronneby Miljö & Teknik AB, org. nr 556366-1437, bildades 1999 och är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. Företaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. För närvarande arbetar runt 130 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 400 miljoner kronor per år.
Målsättningen är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Genom att Ronneby Miljö & Teknik AB arbetar med en helhetssyn och använder sig av modern teknik skapar de en renare miljö runt om i kommunen. Ronneby Miljö & Teknik AB arbetar efter de värdegrunder som genomsyrar organisationen och tillämpas i det dagliga arbetet; Kunden i fokus, Respekt, Arbetsglädje, Ansvarstagande och Etik. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6163". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9800353