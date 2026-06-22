Interim Manager Assistant till Quality Unit
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som Interim Manager Assistant / Executive Coordinator blir du en affärskritisk nyckelperson inom kvalitetsorganisationen på Octapharma i Stockholm. I den här rollen arbetar du nära Senior Director Quality Unit och stöttar ledningsgruppen i en komplex, internationell och strikt reglerad miljö. Det här är ett spännande konsultuppdrag via oss på Randstad.
Att arbeta som konsult hos Randstad innebär att du får det bästa av två världar: du kliver direkt in i ett ansvarsfullt och utvecklande uppdrag hos en global och samhällsviktig aktör som Octapharma, samtidigt som du har en trygg och engagerad arbetsgivare i ryggen. Hos oss får du en dedikerad konsultchef som stöttar dig i din karriär, marknadsmässig lön, kollektivavtal samt tillgång till ett stort nätverk och förmåner. Vi ser till att du har rätt förutsättningar för att glänsa i ditt uppdrag från dag ett.
Quality Unit ansvarar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring kopplat till Octapharmas läkemedelsproduktion. Verksamheten präglas av ett högt regulatoriskt fokus, komplexa processer och ett nära samarbete mellan flera funktioner. Organisationen består av cirka 300 engagerade medarbetare på siten i Stockholm.
Ansvarsområden
Ledningsstöd: Ge kvalificerat administrativt och verksamhetsrelaterat stöd till Senior Director Quality Unit samt planera, koordinera och följa upp ledningsaktiviteter och prioriteringar.
Mötes- och beslutsunderlag: Förbereda, dokumentera och föra protokoll vid ledningsgruppsmöten samt säkerställa att beslut, actions och deadlines följs upp.
Rapportering & Presentationer: Ta fram presentationer, rapporter, statistik och strategiska beslutsunderlag till ledningen.
Processutveckling: Strukturera, digitalisera och vidareutveckla administrativa processer och arbetssätt inom Quality Unit.
Dokument- & Informationshantering: Hantera intern dokumentation, instruktioner, organisationsstrukturer samt ansvara för uppdatering av intranätet.
Ekonomi & Mötesadministration: Stötta i budgetrelaterad administration, fakturahantering samt koordinera resor, utbildningar, skyddsronder och externa revisioner.Kvalifikationer
Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av en kvalificerad assisterande eller koordinerande roll på ledningsnivå, där du arbetat nära seniora chefer i en större organisation.
Struktur & Driv: Mycket hög organisationsförmåga och vana av att självständigt driva parallella processer framåt med stor precision i en komplex verksamhet.
Teknisk mognad: Mycket goda kunskaper i MS Office-paketet (särskilt PowerPoint, Excel och Outlook) samt en stark digital mognad där du snabbt sätter dig in i nya system.
Kommunikation: Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Personliga egenskaper: Du är självgående, proaktiv och prestigelös. Du är trygg i kontakten med seniora stakeholders, har hög integritet och en mycket god omdömesförmåga.
Erfarenhet från läkemedelsindustrin, life science eller annan regulatorisk verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta nära en kvalitetsorganisation (QA/QC).
Erfarenhet av SAP och/eller HRM-system.
Erfarenhet av att arbeta i en internationell matrisorganisation.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/32299366-7c6d-4aa2-ae22-0bc7d12054cd
Lars Forssells Gata 23 (visa karta
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112 15 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9973275