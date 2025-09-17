Interim Löneadministratör
2025-09-17
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Borås
, Falkenberg
, Varberg
, Alingsås
Vi söker nu en erfaren löneadministratör för ett konsultuppdrag hos vår kund i Gislaveds kommun. Uppdraget startar i oktober 2025 och beräknas pågå i cirka sex månader. Omfattningen är ca 75 % men kan anpassas något vid behov. Arbetet kan till stor del utföras på distans, men det är önskvärt med närvaro på plats en dag per vecka.
I rollen ansvarar du för lönehantering för cirka 100 kollektivanställda medarbetare. Du arbetar självständigt genom hela löneprocessen, från insamling av underlag till utbetalning, och säkerställer att lönerna blir korrekta enligt gällande avtal och lagar. Arbetsuppgifterna innefattar även hantering av avvikelser och frånvaro samt löpande kontakt med chefer och medarbetare i lönefrågor. Du kommer även att sköta administration och rapportering kopplat till löneområdet.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av löneadministration och dokumenterad erfarenhet av kollektivavtal och kollektivlöner. Du har goda kunskaper i Kontek eller motsvarande lönesystem och är van att arbeta självständigt. För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och trygg i din kompetens, samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga och servicekänsla.
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se
Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt!
