Interim HR-konsult, Göteborg
2025-08-25
Vi söker en erfaren HR-konsult till ett uppdrag hos en av våra kunder i Göteborg. Uppdraget startar i september och förväntas löpa fram till årsskiftet. Omfattningen är ca 80-100%.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett inom hela HR-området och stötta organisationen där behovet är som störst. Uppdraget innebär nära samarbete med chefer på olika nivåer, både i frågor som rör tjänstemän och kollektivanställda.
Arbetsuppgifterna kan bl.a. omfatta:
• Chefsstöd och coachning i hela medarbetarresan
• Förhandlingar och frågor kopplade till kollektivavtal
• Rekrytering
• Disciplinärenden och Rehab ärenden
• Fackliga relationer
• Ad hoc-insatser inom HR och verksamheten
Vi söker dig som
• Har några års erfarenhet som HRBP och känner dig trygg inom HR området
• Har erfarenhet från större, internationella och komplexa organisationer
• Är självgående, pragmatisk och prestigelös
• Har god förhandlingsvana och förståelse för kollektivavtal
• Är van vid stakeholder management på olika nivåer
• Är flexibel och trivs med att arbeta i en bred och stöttande roll
Erfarenhet av HRIS är meriterande.
