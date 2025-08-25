Interim HR-konsult, Göteborg

Flipr AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-08-25


Vi söker en erfaren HR-konsult till ett uppdrag hos en av våra kunder i Göteborg. Uppdraget startar i september och förväntas löpa fram till årsskiftet. Omfattningen är ca 80-100%.

Om rollen

Du kommer att arbeta brett inom hela HR-området och stötta organisationen där behovet är som störst. Uppdraget innebär nära samarbete med chefer på olika nivåer, både i frågor som rör tjänstemän och kollektivanställda.

Arbetsuppgifterna kan bl.a. omfatta:

• Chefsstöd och coachning i hela medarbetarresan

• Förhandlingar och frågor kopplade till kollektivavtal

• Rekrytering

• Disciplinärenden och Rehab ärenden

• Fackliga relationer

• Ad hoc-insatser inom HR och verksamheten

Vi söker dig som

• Har några års erfarenhet som HRBP och känner dig trygg inom HR området

• Har erfarenhet från större, internationella och komplexa organisationer

• Är självgående, pragmatisk och prestigelös

• Har god förhandlingsvana och förståelse för kollektivavtal

• Är van vid stakeholder management på olika nivåer

• Är flexibel och trivs med att arbeta i en bred och stöttande roll

Erfarenhet av HRIS är meriterande.

Vid frågor kontakta Caroline Woxberg, caroline.woxberg@flipr.se. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Vi kommer att träffa kandidater löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt! Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flipr AB (org.nr 559346-6757), https://flipr.se

Jobbnummer
9474828

