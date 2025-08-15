Interim gruppchef till IT-Avdelning
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du ha större kontroll över din karriär? Vad sägs om att ha en trygganställning hos Sveriges härligaste konsultbolag? Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och vill ha tydlighet i din utveckling. Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Din nya tjänst
Vi söker nu en interim gruppchef till en myndighetsintern IT-enhet med tydligt fokus på intern IT-leverans, ofta benämnt "Koncern-IT". Enheten ansvarar för centrala IT-tjänster såsom digital arbetsplats, samarbetsverktyg, användarsupport samt stödjande system för ekonomi, HR, miljö, registratur och kommunikation.
Som tillförordnad gruppchef kommer du att ha formellt personal- och budgetansvar för en grupp på 12 medarbetare samt en konsult. Gruppen består dels av systemspecialister inom klienthantering (hårdvara, mjukvarupaketering, VDI), dels av medarbetare inom användarsupport (helpdesk och lokal support).
Du kommer att arbeta såväl operativt som strategiskt, leda och utveckla verksamheten i linje med organisationens mål, samt delta i enhetens ledningsgrupp. Arbetet sker i en agil kontext med nära koppling till SAFe-ramverket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Personal- och budgetansvar
Genomföra medarbetar- och lönesamtal
Ansvara för budget, uppföljning och prognostisering
Stödja agila team i det dagliga arbetet
Delta i ledningsgrupp och bidra strategiskt
Driva förändrings- och utvecklingsarbete inom IT-support och verksamhetssystem Publiceringsdatum2025-08-15Bakgrund
Skallkrav
Flerårig chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom organisation om minst 250 personer
Lång erfarenhet från IT-branschen, inklusive strategiskt förändringsarbet
Erfarenhet av att leda och utveckla IT-supportfunktion (helpdesk + lokal support)
Praktisk erfarenhet av att leda i en agil kontext, gärna inom SAFe
Mycket god svenska i tal och skrift
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta på ledningsnivå
Meriterande
Erfarenhet av verksamhetskritiska system inom HR, ekonomi, dokumenthantering, kommunikation
Upphandling och leverantörsstyrning
Erfarenhet från offentlig sektor eller statlig myndighet
Erfarenhet av avtalsreglerad samverkan mellan myndigheter
Du som person
Vi är Thalamus och det betyder att du som anställd kommer vara en stor del av Thalamus. Därför söker vi individer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga. Gärna med en vilja och driv att utvecklas.
Du behöver inte veta exakt vad du vill göra men du ska vilja utvecklas inom IT-infrastruktur, där vi finns tillhands att stötta och guida dig på vägen.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Kontakt
Lucas Skarp lucas.skarp@thalamus.se 073 243 89 39 Jobbnummer
9461149