Vi söker en interim förvaltningschef till Arbete-, kompetens- och välfärdsförvaltningen i Kristinehamns kommun. Uppdraget kan genomföras antingen som underkonsult via eget bolag eller som anställd konsult hos OnePartnerGroup.
Om uppdraget
Nedan följer en kortfattad sammanställning av tjänst och uppdrag. De kandidater som uppfyller kvalifikationerna kommer att bli kontaktade med detaljerad information om uppdraget.
Som interim förvaltningschef rapporterar du till kommundirektören och har det övergripande ansvaret för Arbete-, kompetens- och välfärdsförvaltningen (AKV). Förvaltningen omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad samt integration och vuxenutbildning.
Som förvaltningschef kommer du ha ett helhetsansvar för att aktivt bidra till utvecklingen i förvaltningen och hela kommunen. Som ledande tjänsteperson i den kommunala förvaltningen ansvarar du för att nämndens beslut verkställs. Du driver och inspirerar till utveckling av verksamheten, för att på så vis möta framtida krav och förväntningar på kommunen. Förvaltningschefens roll är att ha stort fokus på det övergripande perspektivet och en ekonomi i balans.
För att vara aktuell för uppdraget söker vi dig med:
Minst åtta års chefserfarenhet, varav fem år ska varit som förvaltningschef inom offentlig organisation. Chefserfarenheten ska varit inom socialförvaltningen.
God kunskap om de lagar som påverkar förvaltningens områden
Goda kunskaper om Arbetsmiljölagen med dess förordningarÖvrig information
Uppdragslängd: 6-9 månader
Placering: Kristinehamn. Möjlighet till distansarbete på deltid kan vara aktuellt.
