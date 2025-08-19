Interim Fastighetschef
2025-08-19
Vill du ta dig an ett uppdrag i en samhällsviktig organisation med hög specialistnivå och stort ansvar? Vi söker nu en interim Fastighetschef till en statlig myndighet i Uppsala. Rollen innebär att under en övergångsperiod ansvara för fastighetsrelaterade frågor och säkerställa en stabil drift och utveckling tills en permanent chef är på plats.
Om rollen
Som interim Fastighetschef kommer du att leda fastighetssektionen och ansvara för både strategiska och operativa frågor. Du får en central roll i att säkerställa en fungerande lokal- och fastighetsförvaltning, inklusive:
Ansvar för lokalplanering, lokalförsörjning och underhåll.
Strategisk utveckling inom fastighet och fastighetsplanering.
Operativ och strategisk dialog med hyresvärd och externa parter.
Samordning kring fysiska arbetsmiljöfrågor i nära samarbete med HR.
Stöd i frågor kopplade till tekniskt avancerade lokaler, såsom säkerhetslaboratorier.
Du kommer att delta i ledningsdialoger, bereda ärenden för högre ledning och driva flera parallella projekt inom fastighetsområdet.
Vi söker dig som
Har relevant universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis inom projektledning eller byggnadsingenjör.
Minst 6 år inom ledande befattning inom fastighetsfrågor och/eller drift.
Minst 6 år i ledande befattning som chef och/eller projektledare, varav minst 2 år i rollen som chef.
Erfarenhet av förhandlingar med annan part.
Erfarenhet av upphandling av varor och tjänster.
Förmåga att leda medarbetare, hantera verksamhetsledning och budget.
Meriterande:
Erfarenhet från laborativ verksamhet eller liknande miljöer.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO.
Start: 1 oktober 2025 (eller enligt överenskommelse, för att möjliggöra överlämning).
Uppdragets längd: 31 december 2025. Möjlighet till förlängning finns.
Omfattning: Initialt 50-100% i oktober, därefter heltid november-december.
Placering: Uppsala.
Då myndigheten är ett skyddsobjekt är tjänsten säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Ansök redan idag! Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
