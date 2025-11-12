Interim Ekonomiassistent till konsultbolag i centrala Göteborg
Till vår kund i centrala Göteborg söker vi nu en interim Ekonomiassistent som är tillgänglig för ett nytt uppdrag med start i början av december. Uppdraget löper under ca 6 månader med goda möjligheter till anställning efter uppdragets slut. Vår kund har ett nytt och fint kontor i centrala Göteborg, en flexibel och social arbetsplats där man vill vara, men det finns även möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan. Uppdragets omfattning kan anpassas i samråd med kunden mellan 70-100%.
Som Ekonomiassistent ingår du i ett team och du ansvarar för kontroll av löpande redovisning (outsourcad till redovisningsbyrå), fakturering, administration av utlägg, reseräkningar och traktamente samt viss lönehantering med stöd av redovisningsbyrå. I rollen ingår även beställning av förmånsbilar, rapportering till myndigheter och kunder samt avstämningar i månadsbokslut. Tidigare erfarenhet av PE accounting är meriterande och goda kunskap i Excel ser vi som en självklarhet.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi samt 1-2 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent med liknande arbetsuppgifter. Du har grundläggande kunskap inom ekonomi och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och har en förmåga att arbeta självständigt. Som person är du positiv, prestigelös, ansvarsfull och engagerad samt har en god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med andra. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är noggrann och van att arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt samt tycker om att effektivisera processer.
I detta uppdrag får du möjlighet att arbeta affärsnära på en arbetsplats där man ser till individens bästa och tillsammans med en organisation som erbjuder unika utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och en stark känsla av gemenskap.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor kontakta Sofia Hallberg, sofia.hallberg@flipr.se
. Du ansöker med bifogat CV på flipr.se. Läser du denna annons i din telefon? I så fall kan du ansöka direkt med din Linkedin-profil utan att bifoga CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
