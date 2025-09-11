Interim chef till lärosäte i Kristianstad
2025-09-11
Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Om tjänsten
Nu söker vi en senior interim chef för ett uppdrag till ett lärosäte i Kristianstad i väntan på att en ny person ska tillträda. I ditt arbete kommer du ha fortlöpande dialoger med andra avdelningschefer och med programområdesansvariga samt ansvara för eventuella rekryteringar. Du har budgetansvar för avdelningens personal samt kompetensutvecklingsmedel. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för tjänsteplanering och lönerevisionsarbete.
Med ett tydligt ledarskap stödjer och leder du dina medarbetare som är 17st till antalet. I ditt uppdrag ansvarar du bland annat för dina medarbetares arbetsmiljö. Under hösten kommer det vara fokus på arbetsmiljöarbete inom avdelningen, där en arbetsmiljökartläggning genomförts, där kommer du ansvara för arbete med åtgärder i samarbete med företagshälsovården. Du ingår i fakultetens ledningsgrupp som leds av dekan. Du kommer tilldelas en kontaktperson med chefserfarenhet, för introduktion och stöd i arbetet.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Interim chef är ett konsultuppdrag på deltid (50%, 20h/vecka) med start snarast möjligt enligt överenskommelse och beräknas initialt pågå till och med 2026-01-31 med möjlighet till eventuell förlängning månadsvis upp till 6 månader med.
Du förväntas ha fysisk närvaro 2-3 dagar per vecka. En av dagarna med fysisk närvaro på campus ska vara på onsdagar då många av fakultetens gemensamma möten förläggs då.
Krav för tjänsten:
• En akademisk utbildning med lägst kandidatexamen.
• Grundläggande utbildning inom arbetsmiljö.
• Flerårig (minst 3 år) arbetslivserfarenhet som chef.
• Erfarenhet av att som chef arbeta med arbetsmiljöfrågor
• God digital kompetens och systemvana.
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• Inkomma med referens/referensuppdrag från ett ledande uppdrag inom de senaste tre (3) åren, gärna inom Högskola/Universitet.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta som chef inom akademisk utbildningsverksamhet (minst 1 år) tjänsteplanering, roller, problematiken med gränsdragning mellan chefens beslut och den akademiska friheten.
• Erfarenhet av att ledning av akademisk utbildning
• Erfarenhet från arbete i myndighet.
Om dig
För att lyckas i rollen krävs det att du är självgående, flexibel samt mål- och resultatorienterad.
Vi ser vidare att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Du har även goda ledaregenskaper, är tydlig i din kommunikation och har en välutvecklad helhetssyn. Slutligen har du en god problemlösningsförmåga.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan det i denna process förekomma arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-09-16
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nyström@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
