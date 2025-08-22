Interim Accountant till Internationellt företag
Vi söker en erfaren konsult inom redovisning. Man bör ha en prestigelös inställning och ett stort intresse för att jobba hands on med redovisning. Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar, bygga upp strukturer och vara med på en förändringsresa. Har du jobbat inom livsmedel, FMCG, retail är det ett plus.
Start: Relativt omgående
Längd: Initialt 6 månader - med stor sannolikhet till förlängning
Om rollen:
Kompetens inom FRS och K3
Förmåga att säkerställa korrekt och legal redovisning
Erfarenhet av att strukturera upp redovisning och relaterade processer
Förståelse för koncernredovisning, transfer pricing, lager och moms
Van att arbeta hands-on och inte vara rädd att kavla upp ärmarna och systemvan
En strukturerad och lösningsorienterad approach - identifiera eventuella felaktigheter i lagerhantering och kostnadsfördelning
Van att jobba i internationell och noterad miljö
Systemstöd: Excel, Microsoft Dynamics Navision är ett stort plus om man har jobbat med.
Kontor: Fint kontor i centrala Stockholm.
Arbetsform: Hybrid, 1-2 dagar hemifrån är ok.
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander på 073-648 16 23 eller andreasalexander@peopleoffinance.se
