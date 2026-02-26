Intensivvårdssjuksköterska
Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Välkommen till Nyköping, den lagom stora staden som ligger längst Sörmlands kust, med tåg eller bil från Stockholm tar du dig till Nyköping på bara en timma.
Nyköpings lasarett är ett akutsjukhus med cirka 90 000 invånare i upptagningsområdet. Intensivvårdsavdelningen (IVA) tillhör anestesikliniken, en klinik med cirka 160 medarbetare som även innefattar uppvakningsavdelning, operationsavdelning och sterilcentral. Intensivvårdsavdelningen är en väl fungerande avdelning med en positiv personalgrupp som har roligt tillsammans och trivs på jobbet. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat, både i och utanför vårt verksamhetsområde. Vi söker dig som är utbildad specialistsjuksköterska i intensivvård. Vill du bli en del av oss?
Vi är en allmän intensivvårdsavdelning som vårdar patienter från lasarettets alla kliniker, dvs. kirurgi/urologi, medicin, ortoped, psykiatri, gynekologi och förlossning samt barn. Vi har en högteknologisk nyrenoverad intensivvårdsavdelning med 8 fullvärdiga intensivvårdsplatser. Under 2026 kommer uppvakningsavdelningen få nya lokaler.
Vi söker dig som är sjuksköterska och är specialistutbildad i intensivvård. Att arbeta på IVA ger dig en bred kompetens med en stor kunskapsbas. Hos oss får du en lång inskolning när du börjar på avdelningen så att du känner dig trygg och välkommen hos oss.
Vi arbetar personcentrerat. Patientens och närståendes resurser efterfrågas och närstående bjuds in att delta i vården.Arbetsuppgifter
Intensivvård av patienter med skiftande diagnoser, i alla åldrar. Vi arbetar i team med undersköterskor, anestesiläkare och paramedicin. I tjänsten ingår att rotera mot UVA och arbeta med pre- och postoperativ vård av patienter som genomgått kirurgi av olika slag.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde och sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Sara Berlin Magnusson, 070-231 11 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
