Integrationsutvecklare Azure

Är du en driven och teknikintresserad utvecklare med passion för integrationer i Azure? Vi söker nu en engagerad Integrationsutvecklare som vill vara med och bygga framtidens samhällslösningar med oss.
Som Integrationsutvecklare hos Peab kommer du att ingå i ett erfaret team om nio personer som arbetar med avancerade integrationslösningar inom Azure. Rollen erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du har möjlighet att arbeta med spännande projekt och modern teknik.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Bygga och underhålla integrationslösningar med verktyg som Azure Logic Apps, API Management och Functions.
Säkerställa effektiva dataflöden mellan system genom att designa smarta lösningar.
Implementera pipelines med Azure DevOps för automatiserad utveckling och distribution.
Skapa arbetsflöden och processer för att optimera verksamhetens effektivitet.
Övervaka och analysera integrationers prestanda med hjälp av Azure Monitor.
Identifiera och åtgärda problem för att garantera stabilitet och hög tillgänglighet.
Utveckla och dokumentera API:er samt säkerställa att de är skyddade.
Arbeta med dataskydd och följa organisationens säkerhetskrav.
Samarbeta med kollegor inom utveckling, arkitektur och verksamheten för att möta affärsbehov.
Dokumentera och sprida kunskap inom teamet för långsiktig förvaltning.
Vi söker dig som har en analytisk och strukturerad approach med en förmåga att omsätta krav till innovativa lösningar. Du är kommunikativ och trivs i team där samarbete är nyckeln till framgång. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har följande kvalifikationer:
Talar flytande svenska
Erfarenhet av integrationsutveckling inom Azure.
Erfarenhet av verktyg som Azure Logic Apps, Service Bus, Event Grid och API Management.
Grundläggande förståelse för SQL, REST API:er, JSON och XML.
Erfarenhet av versionshantering (Git) och CI/CD-pipelines i Azure DevOps.
Vi anser det som meriterande om du har erfarenhet av BizTalk Server eller Nodinite.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Awexia Executive Search och du ansöker här. Lägg märke till att vi inte tar emot ansökan via nedan sök tjänsten-länk utan enbart via länken på Awexia:s sida. Har du eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Fredrik Hammarwall på telefon +46 76 318 36 06 eller mail fredrik.hammarwall@awexia.com
.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
