Integration Test & Validation Engineer - Telematik
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2026-06-24
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Vill du kvalitetssäkra telematiklösningar i en internationell miljö? Här arbetar du med integrationstest, felsökning och validering av tjänster mellan fordon, backend och mobilappar.
Här får du arbeta nära teknikteam i en internationell miljö och säkerställa att telematiklösningar fungerar hela vägen från app till fordon. Rollen passar dig som gillar felsökning, datavalidering och att driva komplexa problem i mål.
Om rollen
Du arbetar med integrationstest och E2E-validering av telematiktjänster.
Du säkerställer att data och beteenden stämmer mellan backend, fordon och mobilappar.
Du bidrar till att hitta rotorsaker i komplexa systemflöden.
Det här kommer du göra
Testa och verifiera tjänsteflöden för fjärrkommandon, fordonsstatus, OTA, eCall och fjärrdiagnostik.
Analysera loggar och felsöka kommunikation, API-avvikelser och affärslogik.
Arbeta med databaser för att kontrollera data, tillstånd och transaktioner.
Ta fram testfall, valideringsunderlag och rapporter inför release.
Samarbeta med backend-, app- och fordonsteam för att lösa tvärfunktionella problem.
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet av integrationstest, systemvalidering eller joint debugging.
God förståelse för telematik eller uppkopplade fordon.
Vana att skriva och köra SQL-frågor självständigt.
Erfarenhet av logganalys och felsökning i distribuerade system.
God kommunikationsförmåga och mycket god engelska i tal och skrift.
Teknik & Verktyg
SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle
Kibana, Splunk, ELK
Postman, JMeter, curl
MQTT, HTTP/HTTPS, TCP/IP, Protobuf
Python, Shell
Praktisk information
Ort: Ej angivet
Arbetssätt: Ej angivet
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-8b36ba9b04f0d2dc". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 INTERNATIONELL MILJÖ Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977991