Instrumenttekniker
2025-08-20
Om AAK
Vårt verksamhetssyfte, Making Better HappenTM, beskriver vår strävan efter ständig förbättring.
AAK är specialiserat på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Med våra oljor kan produkternas sensoriska egenskaper förbättras, till exempel genom att göra konsistensen i premiumchoklad mjukare, växtbaserade burgare saftigare eller smördeg med lågt fettinnehåll frasigare. Genom att ersätta ingredienser med AAK:s växtbaserade alternativ kan våra kunder även optimera och effektivisera sin produktion. Med värdehöjande oljor och fetter hjälper vi våra kunder att lyckas bättre.
Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad "bättre" innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 16 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar.
AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.
Vår anläggning i Karlshamn är en multifabrik. Här finns företagets alla verksamhetsområden representerade. Svenskodlad raps är en viktig råvara medan ett stort antal olika vegetabiliska fetter skeppas direkt till fabriken i Karlshamn från odlarländerna i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Norden är en viktig hemmamarknad medan specialprodukter exporteras från Karlshamn över hela världen.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Till vår El- och instrumentavdelning söker vi nu en Instrumenttekniker då en av våra medarbetare tagit sig an en ny tjänst internt. Du kommer arbeta på en avdelning tillsammans med 17 erfarna medarbetare. Som instrumenttekniker kommer du att arbeta med fabrikens reglertekniska utrustning, där det ingår såväl förebyggande som avhjälpande underhåll, felsökning samt analys. Arbetet är självständigt men medför nära samarbete och kontakt med produktion samt annan teknisk personal både internt och externt. Inom avdelningen pågår ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och du kommer aktivt att ta del i olika projekt.
Din placeringsort kommer att vara i Karlshamn och du kommer att rapportera till chef för El- och instrumentavdelningen. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstidsformen är dagtid där beredskap ingår efter din introduktion.Erfarenheter
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från El-programmet i grunden. Om du har en vidareutbildning inom drivsystem, styr- och reglerteknik eller industriautomation anses detta meriterande. Tidigare erfarenhet från liknande arbete inom industrin ser vi som ett plus. Vi önskar även att du har kunskap från att arbeta i affärssystem, gärna SAP.
Du behärskar svenska språket i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Personliga förmågor
Vi söker dig som är en lagspelare och vill vara del av en arbetsgrupp där vi hjälps åt och känner ansvar. Lagarbete och flexibilitet är viktiga faktorer för att trivas på vår avdelning. För att lyckas med jobbet krävs att du kan arbeta självständigt. Som person tar du stort ansvar för vad du presterar samt är noggrann och driven i ditt arbetssätt. Du har stort intresse för teknik och prioriterar säkerhet.
Hos oss står initiativ, innovation, förbättringar och teamwork i fokus.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Kontakt & ansökan
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta vår chef för El- och instrumentavdelningen, Johan Asper, via mail johan.asper@aak.com
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Business Partner Karl Lindqvist via mail karl.lindqvist@aak.com
Välkommen att ansöka med CV samt ett personligt brev senast den 12 september 2025. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer vilket kan innebära att tjäsnten tillsätts före sista ansökningsdag. Notera att ansökningar inte tas emot via e-mail.
Vi har gjort vårt val av kanaler för denna rekrytering och undanber oss vänligen att kontaktas av säljare, rekryteringsbyråer eller bemanningsföretag.
