Instrumentingenjör
2025-12-30
Vill du arbeta med avancerad processteknik och bidra till en effektiv och hållbar produktion? Välkommen till Kretslopp och vattens El-enhet på dricksvattenproduktion där vi nu söker en kvalificerad instrumentingenjör som vill ta en nyckelroll i vårt teknikteam och driva utvecklingen inom mätteknik i vår processanläggning.
Dricksvattenproduktion är avdelningen som producerar dricksvatten dygnet runt och året runt. Det är ett samhällsviktigt uppdrag som vi är stolta över att utföra. Nu söker vi en instrumentingenjör till våra två vattenverk och tillhörande kringbyggnader.Dina arbetsuppgifter
I verksamheten kommer du huvudsakligen att arbeta med:
- Design, installation och underhåll av instrument och reglerutrustning
- Felsökning och problemlösning av instrumentrelaterade problem
- Delta i projekt från tidiga skeden till driftsättning
- Samarbete med leverantörer och konsulter.
- Bidra till standardisering och vidareutveckling av företagets instrumenteringsstrategi.
- Utvärdera och förbättra befintliga system för att optimera processernas effektivitet
- Vara ett stöd till och vidareutbilda vår driftverksamhet inom instrument
I ditt arbete kommer du ha ett tätt samarbete med kollegor inom el, styr, drift och laboratorium för att lösa vårt gemensamma uppdrag.
Vi erbjuder
En strategisk och operativ roll där du får stort inflytande över utvecklingen av våra instrument. Som en trygg arbetsgivare erbjuder vi kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner inom Göteborgs Stad.
Du får möjlighet att arbeta med intressanta processprojekt och långsiktiga utvecklingsmål, i ett engagerat och professionellt team. Då detta är en ny roll hos oss, kommer du kunna vara med och påverka innehållet i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren instrumentingenjör med relevant utbildning elektroteknik, automation, instrumentteknik, alternativt annan mångårig erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig.
Du har:
- Mångårig arbetserfarenhet som instrumentingenjör
- Goda kunskaper om instrument såsom flödesmätare, nivåutrustning, tryckgivare, PH-mätare m.fl inom VA- eller processindustri
- Är noggrann, strukturerad, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
- God datorvana med erfarenhet av CAD-verktyg och dokumentationssystem
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av olika ventildon
- Erfarenhet av ABB styrsystem
Som instrumentingenjör kommer du att både kunna styra och påverka ditt arbete inom givna ramar. Du är självgående, initiativtagande, är mån om att slutföra det du påbörjat och se till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Vi jobbar ständigt i samråd med övriga enheter på förvaltningen, och representerar vår enhet i många investeringsprojekt. Du trivs med samarbete och har en vilja att lära känna våra anläggningar och kollegor för att effektivt utveckla verksamheten. I och med att vi jobbar med att förbättra vår verksamhet söker vi dig som tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang, och ser hur detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd säkerhetsprövning vilket bland annat innefattar drog och alkoholtest, registerkontroll från Säpo samt att du har svenskt medborgarskap.
Vi kallar till intervjuer löpande. Varmt välkommen med din ansökan idag!Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna http://www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
