instrumentingenjör
2025-08-13
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Läs mer om oss här: https://afry.com/sv
AFRY Process Industries växer och får allt fler stora projekt. Vi behöver därför utöka vår verksamhet med flera erfarna resurser inom instrument.
Som anställd hos oss kommer du tillhöra sektionen El, Instrument & Automation på AFRY:s division Process Industries. Vi arbetar framför allt inom processindustrin där projekten och arbetet drivs antingen In-house från vårt kontor i Stenungsund eller ute hos kund beroende på vad som är överenskommet.
Vi har en väl inarbetad projektmodell som följer våra åtagande från förstudier, Basic design, detaljkonstruktion vidare till implementationsfas och driftsättning. Vi arbetar med moderna verktyg/program för multidisciplinära projekt för bl.a kostnadsestimering, planering, konstruktion och dokumenthantering.
AFRY som arbetsgivare erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner. Flextid erbjuds för att du ska få ihop en vardag att trivas i. Visste du att AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer? Vi vill gärna visa dig varför!Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ingå i ett fantastiskt team där vi arbetar tätt mellan ingenjörsdisciplinerna men även i enskilda projekt och uppdrag.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom processindustrin, energi-, olja & gas- och petrokemiindustri, samt att ha arbetat i projektform individuellt eller i större och mindre grupper. Du har förmodligen en teknisk utbildning från universitet, högskola eller YH.
Vi söker även dig som har relevant arbetslivserfarenhet och vill prova på rollen som konsult eller konstruktör. Körkort är ett krav då det förekommer resor och kundbesök i tjänsten. Vi förutsätter också att du behärskar både det svenska och engelska språket då det krävs i dialog med kunder.
Framgångsfaktorn för att lyckas hos oss är din egen drivkraft och motivation. I våra projektleveranser arbetar vi tillsammans i team men samtidigt tar du ansvar för din del i vårt totala åtagande till kunden. Du är systematisk, har lätt för att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar och, precis som vi, vill du ha kul på jobbet!
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-08-17
Kontaktperson för frågor:
Johan Alexandersson, sektionschefJohan.Alexandersson@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12120G". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9455868