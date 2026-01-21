Instruktör/Receptionist Asia Spa - Deltid
2026-01-21
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är ett hotell med många upplevelser och ett spännande asiatiskt spa. Här blandas stämningsfull sekelskiftesatmosfär med tusenåriga influenser från österlandet. Vi har totalt 178 hotellrum varav 66 av dessa är Boutique-rum, alla inredda med en unik touch och med individuell inredning. Stor restaurangverksamhet bland annat a la carte restaurang, flera barer, bistro med mera. Vi har även 20 konferenslokaler, en egen hörsal och en magnifik festvåning. Varbergs Stadshotell & Asia Spa är en del av Lotus Hotel Group, en hotellgrupp med målet att skapa fantastiska upplevelser för gäster. Tillsammans skapar vi resmål av högsta kvalité där passion och yrkesstolthet råder. På våra hotell finner du unika rum för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten.
Nu söker vi ytterligare kollega som instruktör i kombination med receptionist/värd till vårt härliga gäng på vår spaavdelning där du erbjuds ett omväxlande arbete i en unik miljö.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Arbetsuppgifterna som instruktör/receptionist på Asia Spa är mycket varierande. Du kommer att leda klasser i framför allt yoga i olika former men även meditation och även andra variationer. Våra gäster är både medlemmar som regelbundet tränar och deltar på våra klasser i olika svårighetsgrader, men även anläggningens övriga gäster som besöker oss över dagen eller några nätter.
Som receptionist ingår att välkomna och ta hand om våra gäster, sköta om spa-anläggningen, hantering av vårt boknings-/kassasystem och andra rutiner.
Om dig
Du är yogainstruktör med flera års erfarenhet av att leda klasser och aktivitetspass, framför allt yoga men även i andra former (se gärna vårt aktivitets/klassutbud). Du har tidigare erfarenhet av receptionsarbete och/eller liknande servicearbete och är van vid att periodvis arbeta under högre belastning och kunna hantera många bollar i luften samtidigt. Är du dessutom utbildad massör är det meriterande.
Vi sätter gästen i första rummet så din känsla för service är mycket viktig.
En stor del av arbetet är med värdskap och i vår spareception och vi tror att du har arbetat med service och gästkontakt tidigare - likväl som att du är en lagspelare och trivs i att samarbeta med kollegor på spaavdelningen samt på vår anläggning som helhet.
Lite om förmåner
Som anställd på Varbergs Stadshotell & Asia Spa får du en rad förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter och tillgång till gym och spa i mån av plats. Du får arbeta i en inspirerande miljö och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har kollektivavtal med Unionen och HRF.
LOTUS HOTEL GROUP
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
