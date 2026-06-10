Instruktör inom sjukvård till clinicum
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-10
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, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Clinicum Östergötland är ett medicinskt simuleringscentrum där vårdpersonal inom alla professioner får utveckla sina färdigheter individuellt såväl som i team. Clinicums uppdrag är att möjliggöra regelbunden träning där praktiska och teoretiska moment varvas samt att ge verktyg och handlingsberedskap som ökar patientsäkerheten inom vården. Clinicum är en enhet inom regionledningen, Region Östergötland.
Vårt mål och vision är att genom regelbunden träning av praktisk och simulerade moment i vården säkra mötet med patienten. Så få som möjligt ska skadas och all vårdpersonal ska få möjlighet att träna på de moment som verksamheten behöver. Arbetet kan komma att ske på länets alla sjukhus och gemensamt gör vi vården säkrare – vill du vara med?
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som en del i instruktörsteamet på clinicum kommer du att vara med och förbättra framtidens vård genom praktisk träning, simulering och utbildning av regionens anställda. Som instruktör/ koordinator leder och utvecklar du våra utbildningar som till exempel hjärtlungräddning, proACT, instruktörsutbildningar, omvårdnadsutbildningar och kommunikationsutbildningar som till exempel SBAR.
I arbetet ingår en del administration gällande samordning och planering. Hos oss växer du som coachande pedagog och flera av våra medarbetare har genom arbetet på clinicum utvecklats i sina ledarförmågor.
Placeringsort är i Linköping men Motala kan också vara möjlig då tjänsten är regionövergripande inom Östergötland. Tjänsten som instruktör kombineras med kliniskt arbete, det är för att bibehålla den kliniska kompetensen. Du kommer att behöva köra bil i tjänsten, så vi ställer krav på att du har körkort.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med minst tre års yrkeserfarenhet av patientnära sjukvård i öppen- eller slutenvård. Erfarenhet av att vara instruktör är meriterande och även arbete från olika delar av vården då vi arbetar inom alla patientnära enheter i slutenvård, öppenvård och primärvård.
Vi söker dig som har förmågan att engagera och motivera andra. Du har ett stort pedagogiskt intresse och samarbete med andra är naturligt för dig. Som person är du positiv, utvecklings-orienterad och ansvarstagande. Du har en helhetssyn och ser möjligheter i utveckling av arbetet på clinicum, men även av vården som helhet, både nu och i framtiden.
Då det här är ett uppdrag som du har i kombination med kliniskt arbete är det viktigt att du har förmågan att på ett effektivt och strukturerat sätt planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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581 91 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clinicum US Kontakt
enhetschef
Maria Erlin 010-1032987 Jobbnummer
9957289