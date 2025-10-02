Instruktör Hot & Våld
Falck Industrial Fire Services är idag världens största privata räddningstjänstorganisation. Falck Räddningstjänst Sverige har lång och god erfarenhet av att bedriva räddningstjänstverksamhet på flygplatser, kärnkraftverk och högriskindustrier. I Sverige bedriver Falck räddningstjänst och företagshälsovård vid Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk. Falck bedriver även räddningstjänst samt marktjänster på Bodö flygplats i Norge. Genom Academy levererar vi trygghetsskapande utbildningar inom sjukvård, brandsäkerhet, hot & våld, krishantering och PDV
Har du erfarenhet av säkerhetsarbete eller miljöer och sammanhang där trygghetsskapande står i centrum? Falck söker nu till sin utbildningsverksamhet Academy en engagerad Instruktör/utbildare inom Hot & Våld!
En del av Academy uppdrag innebär utbildning av uppdragsgivare inom offentlig och privat verksamhet i hur man förebygger och hanterar hotfulla situationer på arbetsplatser. Området Hot & våld innefattar ett brett spektrum såsom PDV, Konflikthantering, Krisstöd, stresshantering, självskydd mm. Falck är världens största privata leverantör av tjänster inom ambulans och räddningstjänst och underlaget till våra utbildningsinsatser bygger på den senaste forskningen och beprövade metoder från experter inom bland annat polis, militär, sjukvård, socialt arbete och pedagogik.
Som Instruktör på Academy får du uppdrag i varierande omfattning och volym baserat på våra aktiva kontrakt. Du kan arbeta som konsult ifrån eget bolag eller genom en visstidsanställning på timmar hos Falck. Vi ser gärna att du är bosatt i eller har goda möjligheter att verka i Uppsala, Stockholm och norr om Linköping, då många av våra kunder finns i dessa områden.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Att leverera kundutbildningar i förebyggande och praktiskt arbete med trygghet på arbetsplatsen.
• Att arbeta serviceinriktat och anpassa leveransen av vårt paketerade och standardiserade utbildningsunderlag efter våra uppdragsgivares unika behov och förutsättningar, exempelvis genom föreläsningar, workshops, grupparbeten och säkerhetsvandringar.
• Att bidra till att stärka tryggheten och beredskapen hos våra kunders medarbetare.
• Att representera Falcks värdegrund i mötet med kunder och deltagare.
Vi söker dig som
• Har en gedigen och bred dokumenterad erfarenhet inom Hot & Våld; PDV, Konflikthantering, Krisstöd, stresshantering, självskydd, mm. Kanske har du en bakgrund från Polisen, Försvarsmakten eller den privata bevakningsbranschen, eller annan relevant operativ erfarenhet där dessa ämnen har varit fokus i ditt arbete?
• Vana av att jobba med utbildning och presentationer.
Som person
• Har du en god pedagogisk förmåga och kan engagera och fånga deltagare i olika utbildningssituationer.
• Skapar du förtroende i mötet med deltagare och kunder och kan anpassa dig efter olika uppdrag och behov
• Är du engagerad med högt driv och intresse för att öka medvetandegraden och kunskapen hos medarbetare inom de ämnen som är i fokus för tjänsten
Du känner igen dig själv i Falcks Winning Behaviors:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde Publiceringsdatum2025-10-02Övrig information
Uppdrag efter verksamhetens behov, i dagsläget uppskattningsvis 50% av en heltid. Tillträde så snart som möjligt.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Agneta Peterson på agneta.peterson@se.falck.com
Verksamhetsutvecklare Jens Högsander på jens.hogsander@falck.com
alternativt telefon 0761-339414.
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt från annonserings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falck Räddningstjänst AB
(org.nr 556459-7630) Arbetsplats
Falck Räddningstjänst Jobbnummer
9536885