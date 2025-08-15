Installationstekniker Till Assa Abloy

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2025-08-15


Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, ha frihet i vardagen och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?

I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete och jobb i team.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Arbetsuppgifter
• Installera entrélösningar hos kunder i olika delar av landet
• Resa till och från installationsplatser, ibland med övernattning
• Ta emot material på plats eller hämta från lager
• Utföra installationer självständigt eller tillsammans med kollega
• Dokumentera och rapportera i projektverktyg efter avslutat arbete
• Säkerställa att egen utrustning är i gott skick och besiktigad

DETTA SÖKER VI

ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och ett fokus på kvalitet och kundnöjdhet.

• Har struktur och disciplin i arbetet - du kan planera och leverera i tid
• Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete (t.ex. montering, arbete ovanför huvudhöjd)
• Har teknisk förståelse och gärna erfarenhet av felsökning
• Är van vid att arbeta självständigt men också kan samarbeta
• Har B-körkort

Meriterande:
• Erfarenhet från liknande installationer, elbranschen eller fordonsindustrin
• Tidigare arbete med ASSA ABLOY:s produkter

Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att skicka in din!

OM FÖRETAGET

Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Edyta Holm
edyta.holm@studentconsulting.com

Jobbnummer
9460316

