Installationstekniker Till Assa Abloy
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-08-15
Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, ha frihet i vardagen och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?
I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete och jobb i team.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
• Installera entrélösningar hos kunder i olika delar av landet
• Resa till och från installationsplatser, ibland med övernattning
• Ta emot material på plats eller hämta från lager
• Utföra installationer självständigt eller tillsammans med kollega
• Dokumentera och rapportera i projektverktyg efter avslutat arbete
• Säkerställa att egen utrustning är i gott skick och besiktigad
DETTA SÖKER VI
ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och ett fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
• Har struktur och disciplin i arbetet - du kan planera och leverera i tid
• Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete (t.ex. montering, arbete ovanför huvudhöjd)
• Har teknisk förståelse och gärna erfarenhet av felsökning
• Är van vid att arbeta självständigt men också kan samarbeta
• Har B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från liknande installationer, elbranschen eller fordonsindustrin
• Tidigare arbete med ASSA ABLOY:s produkter
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att skicka in din!
OM FÖRETAGET
