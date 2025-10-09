Installationssamordnare EL
2025-10-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Region Jämtland Härjedalen förvaltar cirka 190 000 kvadratmeter fastigheter runt om i regionen.
Region Jämtland Härjedalen förvaltar cirka 190 000 kvadratmeter fastigheter runt om i regionen.
Fastighetsavdelningens uppdrag är att säkerställa att Regionens olika verksamheter bedrivs i effektiva och ändamålsenliga lokaler. I regionens lokaler bedrivs främst vårdverksamhet inom olika områden och lokalerna nyttjas för tex akutvård, operationsvård, röntgen, hälsocentraler, ambulans mm. Vi ser ett stort värde i att vårt arbete bidrar till samhällsnytta och hållbarhet.
Vi söker nu en elingenjör som i sin roll bidrar till att förbättra Region Jämtland Härjedalens fastighetsbestånd genom utveckling och förvaltning av befintligt fastighetsbestånd. Detta sker i nära samarbete med olika verksamheter och du kommer att samverka med många olika yrkeskategorier.
På Fastighetsavdelningen jobbar du tillsammans med dina nya kollegor som exempelvis byggprojektledare, installationssamordnare VVS, fastighetsförvaltare samt lokalplanerare. Fastighetsavdelningen är inne i en expansiv, förbättringstänkande och mycket spännande fas där du får möjlighet att påverka och bidra till hur verksamhetens uppdrag genomförs.
Välkommen att söka dig till oss, du blir en del av ett kreativt gäng som uppmuntrar och stöttar varandra!
Som elingenjör är du ansvarig för att inom ditt yrkesområde företräda Fastighetsavdelningen i kontakten med övriga verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen, vilket kan vara allt från drifttekniker till hälso- och sjukvårdsledning.
Du kommer att ansvara för anläggningens säkra skötsel. I din roll som elanläggningsansvarig kommer du att vara tongivande i elsäkerhetsarbetet. En viktig del i ditt arbete är också att vara med i den praktiska verksamheten, arbeta med problemlösning och komma med förbättringsförslag i våra anläggningar.
Exempel på ansvarsområden är: års- och flerårsplanering för underhållsåtgärder, korttidsprioriteringar, stötta driftteknikerna när problem uppstår och delta som teknisk specialist vid ny- och ombyggnadsprojekt.
Arbetet utförs till stor del självständigt och därför ser vi att du trivs med att arbeta under eget ansvar.
Vi värdesätter initiativförmåga och engagemang högt. Självklart är du serviceinriktad och har en god förmåga att förmedla teknisk information på ett begripligt sätt.
Tjänstens placering är på sjukhuset i Östersund.
Du är elingenjör med bred erfarenhet inom området (el, elkraft, belysning och tele).
Krav på utbildning motsvarande lägst gymnasieingenjör med el-auktorisation A och erfarenhet inom högspänning och ställverk.
Erfarenhet inom eldriftledning samt reservkraft är meriterande.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
B körkort är ett krav eftersom arbetet innebär resor i Region Jämtland Härjedalen. Ersättning
