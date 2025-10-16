Installationsledare VVS
2025-10-16
Välkommen till Frank!
Här växer både du och vi - tillsammans
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Då har du kommit rätt. Vi erbjuder en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar med intressanta projekt, professionella kunder och fantastiska kollegor.
Vi har en välfylld orderbok och söker därför engagerade installationsledare som vill utveckla Frank tillsammans med oss. Hos oss finns även roller som projekteringsledare, byggledare, miljösamordnare och projektledare. Vårt koncernspråk är svenska och vi är verksamma i Stockholmsområdet. För denna roll söker vi inte underkonsulter.
Vi tror att du har varit i branschen en tid och hunnit skaffa dig god kompetens inom tekniska installationer, i synnerhet VVS. Relevant utbildning, erfarenhet av besiktning och arbete på konsult- eller beställarsidan är starkt meriterande.
Hos oss får du:
Möjlighet att forma ditt arbete och påverka din egen och företagets utveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för att möta nya utmaningar
Projekt som verkligen gör skillnad - för våra kunder, för samhället och för klimatet
Ett team som värdesätter engagemang, driv, nyfikenhet och en stark laganda
Driva varierande projekt, från mindre behovsanalys till större projekt
Arbeta med professionella beställare i både offentlig och privat sektor
Ett attraktivt förmånspaket med bl a vinstdelning och bra pensionsavsättningar
