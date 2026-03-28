Installationselektriker
Fiskeby Board AB / Grovarbetarjobb / Norrköping Visa alla grovarbetarjobb i Norrköping
2026-03-28
Vi söker installationselektriker som vill göra skillnad i en spännande och händelserik industrimiljö
Om rollen
Som installationselektriker arbetar du i huvudsak med elinstallationer, ombyggnationer och tekniska uppgraderingar. Utöver detta förekommer även:
Förebyggande och avhjälpande underhåll av elanläggningar, motorer, produktionsutrustning och processtyrningssystem.
Felsökning, reparationer och förbättringsåtgärder för att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift.
Du kommer att samarbeta nära andra installationselektriker, automationstekniker samt system- och serviceingenjörer. Rollen erbjuder stora möjligheter att utveckla din kompetens inom både el och automation, vilket ger variation och möjlighet till nya utmaningar.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som trivs i en öppen arbetsmiljö med driv och god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till teamets gemensamma framgång. För att lyckas i rollen har du:
Gymnasieutbildning inom el eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av arbete som elektriker, gärna inom industri eller liknande verksamhet.
Ett starkt säkerhetstänk och prioriterar alltid säkerheten för dig själv och dina kollegor.
God muntlig och skriftlig förmåga i svenska.
Vi värdesätter ditt tekniska intresse, engagemang och dina personliga egenskaper högt - det är dessa som gör att du trivs och utvecklas hos oss. Därför ser vi gärna att du också har:
Förmåga att arbeta målmedvetet och driva dina arbetsuppgifter framåt.
Nyfikenhet och vilja att lära dig nya saker.
Om Fiskeby
Under 2023 förvärvades vi av RDM Group, och tillsammans med sju andra bruk är vi den största producenten av återvunnen kartong i Europa. Vi har tillverkat papper och kartong sedan 1637, och Fiskeby är det enda bruket i Skandinavien som kan ta emot dryckesförpackningar som råmaterial.
Våra produkter tillverkas av 100 % returfiber, helt i linje med dagens krav på ett hållbart samhälle. Vi producerar cirka 160 000 ton kartong varje år och har omkring 275 medarbetare. På anläggningen finns de flesta avdelningar samlade, vilket skapar goda förutsättningar för nära samarbete.
Vi arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera vår tillverkningsprocess samt minska vår miljöpåverkan. Underhållsavdelningens huvudfokus är att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet på Fiskebys tekniska utrustning. För att uppnå detta utvecklar vi kontinuerligt vårt planerade och förebyggande underhåll för att öka kvalitet och effektivitet.Publiceringsdatum2026-03-28Så ansöker du
Din ansökan vill vi ha senast den 30 april. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Tillsättning sker enligt överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Underhållsingenjör Robert Nordberg 011-15 58 25
HR-koordinator Emilia Trygg 011-15 57 56
Facklig företrädare för Pappers Classe Nöid, 011-15 58 46
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-117547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskeby Board AB
https://www.fiskeby.com/
Fiskebyvägen 100 (visa karta
)
602 10 NORRKÖPING Kontakt
Emilia Trygg emilia.trygg@rdmgroup.com
