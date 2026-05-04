Inspektör till enheten för tillsyn
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Vill du bidra till en levande stad med rikt kulturliv och ett nöjesliv som vibrerar, men samtidigt värna en sund konkurrens mellan stadens näringsidkare inom restaurang, nattliv och butik? Vi söker nu dig som vill arbeta som inspektör vid tillsynsenheten.
Välkommen till oss
Vårt uppdrag är att säkerställa en god efterlevnad av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, i stadens restauranger gällande serveringstillstånd och försäljningsställen gällande tobakstillstånd. Kraven på service och rättssäkerhet i hanteringen är höga och vi ska på alla sätt hjälpa de företagare som vill bedriva sin verksamhet i Stockholms stad. Vi vill bidra till att skapa goda restaurang- butiks- och boendemiljöer för stadens invånare samt bra förutsättningar för tillståndshavarna att konkurrera på lika villkor.
För närvarande finns cirka 2500 serveringstillstånd och cirka 800 tobakstillstånd i Stockholms stad. Enheten har också tillsynsansvar för alkohol, e-cigaretter, folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter samt kontroll av vissa receptfria läkemedel.
Området tillstånd och tillsyn leds av områdeschef och består idag av tre tillståndsenheter, en tillsynsenhet samt av en enhet för områdesövergripande administration. Enheten för tillsyn består idag av nio inspektörer, en gruppledare och enhetschef. Vi söker nu ytterligare en inspektör.
Vi erbjuder
Du kommer till en väl fungerande verksamhet som präglas av ett positivt, prestigelöst och öppet klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetens. Det finns också ett stort engagemang för verksamhetens uppdrag. Här får du möjlighet att vara med och bidra med din erfarenhet och kompetens samtidigt som du tar del av dina kollegors samlade erfarenheter och kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i Farsta centrum, nära tunnelbanan. Hos oss erbjuds friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling.
Din roll
Som inspektör ska du tillsammans med kollegor bidra till att kommunens tillsyn och handläggning bedrivs i enlighet med alkohollagen samt verka för att servering och försäljning sker i enlighet med lagen. Uppdraget innebär att vara serviceinriktad och pedagogisk för att bidra till ett gott företagsklimat. Tillsynsdelen i alkohollagen ska skötas i enlighet med lagstiftarens intentioner. Detta medför skiftarbete där du arbetar dag- och kvälls/nattarbete.
Som inspektör vid tillsynsenheten planerar du tillsynsarbete och genomför tillsynsbesök på serveringsställen som innehar serveringstillstånd/alkoholtillstånd. Syftet med tillsynen är att förebygga och informera om brister som kan uppstå vid försäljning av alkohol. Inspektion av övriga produkter på enheten (receptfria läkemedel, tobak, folköl) kan förekomma.
Rollen som inspektör innefattar även att informera innehavare av serveringstillstånd om regelverket. Tillsynen dokumenteras på plats och brister som upptäcks vid tillsynen kommuniceras till ansvariga. Vidare utreds ärendet av handläggare på tillståndsenheterna som föreslår administrativa åtgärder. Allvarligare brister kan föranleda att besluta om ingripande i serveringstillståndet.
Utöver detta ingår att utföra samordnad tillsyn med andra myndigheter, att utbilda inom området samt att bidra till uppföljnings- och utvecklingsarbete på enheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning exempelvis socionom, polisutbildning eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
erfarenhet av myndighetsutövning, inspektioner eller relevant erfarenhet från restaurangbranschen
mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift eftersom arbetet bland annat innefattar att dokumentera och skriva underlag och rapporter
god datorvana
B körkort.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av tillsynsarbete
kunskap i alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter eller lagen om tobaksfria nikotinprodukter
erfarenhet av dokumentation i ärendehanteringssystem.
Du är trygg, stabil och agerar professionellt utifrån din roll och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du är också noggrann, tar ansvar för och driver arbetet på ett rättssäkert sätt. Du har en god kommunikativ förmåga där du både är tydlig och kan lyssna in och anpassa kommunikationen till mottagare och situation. Vidare har du en god samarbetsförmåga där du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. Publiceringsdatum2026-05-04Övrig information
För denna tjänst kan sex månaders provanställning komma att tillämpas.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömning av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 44 (visa karta
)
123 47 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Tillstånd Tillsyn Kontakt
Per Broman, Vision 08-50825580
