Insights Consultant till Lynxeye
Academic Work Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Det här är en roll för dig med stark analytisk förmåga och ett tydligt driv att skapa värde genom datadrivna insikter. Genom att arbeta med både kvantitativ och kvalitativ data ger du strategisk vägledning som stöttar utvecklingen av kunders varumärken. Tjänsten utgår från kontoret i Stockholm, samtidigt som du samarbetar med både kunder och kollegor världen över. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Rollen som Insights Consultant är både analytisk och kreativ. Lynxeye arbetar nära sina kunder och du kommer att få möjligheten att ta stort ansvar tidigt. En viktig del i din roll är att hantera komplex kunddata och omvandla denna till värdefulla insikter som på både lång och kort sikt skapar affärsvärde för Lynxeye's klienter.
På Lynxeye delas passionen för att få företag att förstå hur de kan göra skillnad för både människor, företag och samhälle. Här blir du en del av ett företag som lever efter sina värderingar: tro på människor, förbli nyfiken och skapa en bättre morgondag. De tror starkt på att lära genom att göra och erbjuder utmanande arbete, men tillhandahåller också stöd från en genuin intern feedbackkultur.
Du kommer vara baserad på kontoret i centrala Stockholm, men även arbeta internationellt med både kollegor och kunder.
Du erbjuds
• Möjligheten att snabbt utvecklas och få ta stort ansvar i projekt
• En årlig utbildningsfond att investera i lärande
• Högst möjliga friskvårdsbidrag och 30 dagars semester
• Konferensresor internationellt
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-06Dina arbetsuppgifter
Som Insights Consultant agerar du som insiktsexpert i projektteamet med ansvar för marknadsundersökningar och kvantitativa analyser. Du kommer att omvandla komplex data till värdefulla konsumentinsikter och bidra till utvecklingen av nya metoder.
• Ansvar för kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar, metodval och rapportering i projektet
• Implementering av insikter utifrån analys av både kvalitativ och kvantitativ data
• Kreativ problemlösning där data omvandlas till konsumentinsikter
• Utveckling av kvantitativa forsknings- och analysmetoder, med målet att alltid kunna erbjuda kunden de bästa lösningarna
• Skapa relationer och samarbeta nära med våra samarbetspartners
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial examen från universitet eller högskola, förslagsvis inom marknadsanalys eller statistik
• 0-4 års erfarenhet av att arbeta med data, statistik eller marknadsundersökningar
• Har erfarenhet av kvantitativa undersökningar och dataanalys, exempelvis i Excel och SPSS
• Intresserad av strategiska varumärkes- och marknadsfrågor
• Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, detta då du kommer att använda båda språken i ditt dagliga arbete
Vidare ser vi att du har hög analytisk kapacitet och förmågan att balansera kritiskt tänkande med en lösningsorienterad inställning. Du är starkt motiverad att bidra till och skapa resultat och trivs i en snabb, dynamisk och innovativ miljö. För att lyckas väl i rollen ser vi även att du är proaktiv, vågar ta beslut och arbeta med en självgående inställning.
Information om rekryteringsprocessen:
• Telefonintervju med Aacdemic Work (ca 20-30 min)
• Excel Case (20 min)
• Första intervju med Lynxeye (träffa närmaste chefen)
• Andra intervju med Lynxeye (träffa två andra chefer)
• Personlighets- logik-, numeriskt och verbalt test + teståterkoppling med Lynxeye
• Intervju med VD på Lynxeye
• Referenstagning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Lynxeye! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9632049