Inside Sales/Business Support hos Bioteria!
2025-09-26
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta med produkter som ligger i absolut framkant som gör konkret skillnad för både miljön och samhället? Trivs du i en sälj- och supportroll med mycket kundkontakt och samverkan internt? Då kan tjänsten som Inside Sales / Business Support på Bioteria vara något för dig!
I rollen blir du en viktig spelare i vårt säljteam där du samverkar nära våra regionansvariga säljare och övrig organisation. Du kommer att ta emot och hantera inkommande kundförfrågningar - både från nya och befintliga kunder - och ge teknisk rådgivning kopplat till våra biotekniska lösningar inom främst avloppsteknik.
Du hanterar mindre affärer självständigt från behov till avslut, och vid större affärer gör du en initial behovsanalys och lämnar därefter över till regionansvarig säljare. På Bioteria arbetar vi nära varandra och sätter laget före jaget. Rollen kräver att du trivs i en mix av kundservice, försäljning, teknik och administration - alltid med målet att leverera en lösning som skapar nytta för både kund och miljö. Vidare kommer du:
• Att ta emot och vägleda kunder via telefon och e-post.
• Att skapa, skicka och följa upp offerter.
• Merförsäljning mot befintliga kunder.
• Att ge teknisk rådgivning och föreslå rätt lösningar av våra biotekniska produkter inom avloppsteknik.
• Att arbeta löpande i vårt CRM-system för att hantera kunddialoger, offerter och uppföljning.
Personprofil
Vi söker dig som är en lagspelare med erfarenhet av kundkontakt och gärna försäljning/support i en tekniskt orienterad verksamhet. Du är en kommunikativ person som trivs med att hjälpa andra och samtidigt driva affärer framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där det är viktigt att du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i tekniska produkter.
Har du erfarenhet från VVS-, fastighets- eller byggbranschen är det ett stort plus - likaså om du har ett intresse eller en bakgrund inom idrott eller föreningsliv, eftersom vi vet att det ofta innebär både lagkänsla och målfokus.
Och - du bör inte ha något emot att dela kontor med ett par fyrbenta kollegor, då hundar är en naturlig del av vår vardag.
Ort: Arninge, Stockholm.
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare, med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Vardagar, 07.00-16.00.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv - är vår samarbetspartner.
Välkommen att söka redan nu! Observera att ansvarig rekryterare är på semester och urval påbörjas den 4 augusti.
Företagspresentation
Bioteria är ett miljöteknikföretag som infört en helt ny teknik som gör stor skillnad för sina kunder, miljön och för samhället. Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner, möjligheter och konkreta framsteg kommer att möjliggöra fullständigt miljövänliga och hållbara samhällen. Om du delar denna framtidstro - och dessutom vill vara en aktiv del av den pågående Biorevolutionen så är du rätt person för jobbet.
