Verkstadstekniker - Novanik AB
Tacting AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlstad
2026-07-08
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, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av svetsning, svarvning, fräsning och montage och trivs i en roll där du får arbeta med hela processen från detalj till färdig maskin? Då kan det här vara jobbet för dig! Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får ta stort ansvar, bidra med egna idéer.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som verkstadstekniker får du en bred och varierad roll där du följer produkten genom hela tillverkningsprocessen, från bearbetning av detaljer till färdigmonterad maskin. Du arbetar med svetsning, svarvning, fräsning och montage och blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet och effektiva leveranser. Rollen innebär också ett nära samarbete med konstruktionsavdelningen, där ni tillsammans bidrar till att hitta praktiska lösningar, utveckla produkter och säkerställa att konstruktionerna fungerar väl i produktionen.
Rollen kombinerar varierande arbetsuppgifter med återkommande produktionsmoment. Vissa perioder arbetar du med serietillverkning av komponenter, medan andra innebär större variation och montage av kompletta maskiner. För att trivas i rollen uppskattar du därför både repetitivt arbete och möjligheten att växla mellan olika arbetsuppgifter när verksamheten kräver det.
Hos oss arbetar vi nära varandra och hjälps åt över ansvarsområdena. Vi värdesätter egna initiativ och söker dig som vill bidra till ständiga förbättringar, samtidigt som du har förståelse för vikten av kvalitet, struktur och leveransprecision.
Tjänsten är heltid och tillsvidare, med placering på vår verksamhet i Karlstad.
Start enligt överenskommelse.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
MIG/MAG-svetsning
Svarvning och fräsning
Montage av kompletta maskiner och delsystem
Ritningsläsning och tolkning av svetsritningar
Mätning, kontroll och arbete med toleranser
Bidra till förbättringar och effektivisering av arbetsmetoder och produktion
Vid behov stötta kollegor i andra delar av verksamheten
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och drivs av att lära dig nya saker. Du är nyfiken, ser möjligheter till förbättringar och bidrar gärna med idéer som utvecklar både arbetssätt och verksamhet. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar självständigt när det behövs och trivs i en varierad vardag där arbetsuppgifter och prioriteringar kan förändras.
Som person är du prestigelös och uppskattar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är lösningsorienterad, har förmågan att prioritera när förutsättningarna ändras och motiveras av att leverera arbete med hög kvalitet. För dig är noggrannhet och yrkesstolthet en självklar del av det dagliga arbetet.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av verkstadsarbete eller maskinbyggnation
Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
Erfarenhet av svarvning
God vana av ritningsläsning
Kunskap inom mätteknik och toleranser
B-körkort
Flytande svenska, både i tal och skrift
Bra och meriterande om du har:
Fräsning
TIG- eller pinnsvetsning
Montage av maskiner eller mekaniska system
Truckkort B1 (motviktstruck)
Robotsvetsning eller intresse av automatiserad produktion
Arbete i mindre verkstads- eller tillverkningsföretag där rollen varit bred
Hos oss får du:
En långsiktig och varierad roll där du får stort inflytande och arbeta brett med teknik, utveckling och förbättring
Nära samarbete med engagerade kollegor i ett teknikintensivt företag där varje roll gör skillnad
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar, öppen dialog och en kultur som präglas av respekt, värme och arbetsglädje
Låter det som en arbetsmiljö där du skulle trivas? Då ser vi fram emot din ansökan!Om företaget
Novanik är ett teknikintensivt bolag i Karlstad med bred kompetens inom konstruktion, programmering, elektronik och mekanik. Vi utvecklar kundanpassade tekniska lösningar som används inom allt från industri till försvar, och våra kunder är både mindre bolag, stora koncerner och offentliga aktörer.
Vi är ett litet team med stor nyfikenhet på teknik – och vi är övertygade om att samarbete, humor och engagemang gör både produkterna och arbetsdagen bättre. Här får du en långsiktig roll där du verkligen får använda din kompetens, utvecklas tillsammans med oss och bidra till något meningsfullt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren på 076 307 10 29, ulf.holmgren@tacting.com
eller Elin Skau på 073 529 69 67, elin.skau@tacting.com
.
Under semesterperioden kan våra svarstider vara något längre än vanligt, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen in med din ansökan senast 23 augusti! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8036326-2091655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9996393