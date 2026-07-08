Butikschef till Happy Homes - färg, tapet, golv och badrum
Hallbergs Färg Aktiebolag / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2026-07-08
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Happy Homes Karlskoga är butiken som säljer färg, tapet, golv, kakel och badrum. Vi säljer kvalitetsprodukter från kända varumärken till konsumenter och proffskunder.
Vår fantastiska butikschef Frida lämnar oss efter 17 år och vi söker därför en ersättare till henne.
I första hand söker vi dig som är en erfaren butikschef/teamledare. Du får gärna ha erfarenhet inom detaljhandeln, helst inom färg- eller bygghandel. Du kan också ha ledarerfarenhet från annan bransch, till exempel kombinerat med ett starkt intresse för färg och form. Arbetslivserfarenhet inom bygg, måleri kan också vara meriterande.
Vi vet att bakgrunden på den perfekta butikschefen kan variera. Vi är noga med att hitta rätt person som passar in i vårt fantastiska team och lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och förmågor.
Som butikschef hos oss är du en trygg och tydlig ledare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Du har personal- och budgetansvar och är en del av koncernens ledningsgrupp. Du växlar flexibelt mellan kassasälj - administration - varuplock och kundrådgivning.
Du är en erfaren säljare och det är meriterande om du är van att sälja både till konsument och proffskunder. Vi står för hög kvalitet och hög kompetens.
Butiken är öppen måndag-fredag 06.30-18.00, lördag 09.00-14.00 och söndag 10.00-14.00.
Vi ger alltid kunderna service på allra högsta nivå så viktigt att du står bakom våra värdeord som är Positiv, Hjälpsam och Snäll. För att ge kunden bästa möjliga service behöver du vara lösningsorienterad och engagerad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: stefan.aronsson@happyhomes.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Butikschef Karlskoga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallbergs Färg Aktiebolag
(org.nr 556353-0160)
Skogsbovägen 2 (visa karta
)
691 47 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallbergs Färg AB Kontakt
Titti Aronsson titti.aronsson@happyhomes.se Jobbnummer
9996372