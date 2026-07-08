Produktionsmedarbetare till Kak Kungen AB Kumla
Kak Kungen AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Kumla Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Kumla
2026-07-08
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Vi på Kak Kungen AB i Kumla tillverkar färska konditoriprodukter såsom punschrullar, chokladbollar och andra kondisbitar. Våra produkter levereras till kunder över hela Sverige samt till flera länder i Europa. Vår ambition är att alltid erbjuda produkter av högsta kvalitet, och därför söker vi nu en engagerad produktionsmedarbetare till vårt team.
Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att tillverka deg till våra produkter. Det är maskinell degblandning men man plockar ihop och fyller i ingredienserna manuellt. Man kommer behöva kunna ställa in och övervaka produktionsmaskinerna samt utföra rengöring och övriga arbetsuppgifter som ingår i den dagliga produktionen.
Arbetet sker stundtals i ett högt tempo och är fysiskt krävande. Vid deg blandningen förekommer tunga moment, vilket ställer krav på god fysisk förmåga och att du trivs med praktiskt arbete.
Vi söker dig som;
• Är självständig, ansvarstagande och noggrann.
• Är strukturerad och har ett kvalitets tänk i allt du gör.
• Trivs med ett högt arbetstempo och kan hantera stress på ett bra sätt.
• Har god fysik och är beredd på ett arbete som periodvis är fysiskt ansträngande.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är av stor vikt att du kan läsa, förstå och följa skriftliga instruktioner. Produktionen bygger på tydliga arbetsbeskrivningar, recept och rutiner som måste följas noggrant för att säkerställa livsmedelssäkerhet, kvalitet och ett effektivt produktionsflöde.
Meriterande om du har truckkort.
Anställningsvillkor
• Arbetstid: Vardagar kl. 07.00–16.00.
• Lön enligt Livs kollektivavtal.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: arbeta@kakkungen.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: arbeta@kakkungen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kak Kungen AB
(org.nr 559019-4444)
Kalkugnsgatan 12 (visa karta
)
692 92 KUMLA Jobbnummer
9996380