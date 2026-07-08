Projektledare till Rumsverk bygg- och fastighetsprojekt i Skåneregionen
Rumsverk AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-07-08
, Burlöv
, Lomma
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Rumsverk är en konsultbyrå inom bygg- och fastighetsutveckling som stöttar stora kommersiella fastighetsägare genom hela projektresan, från förfrågningsunderlag och projektering till upphandling och projektledning. Vi arbetar med industri-, logistik- och kontorsfastigheter och står nu inför en spännande tillväxtfas.
Om rollen
Som projektledare hos oss arbetar du på uppdrag av beställare och driver projekt från tidiga skeden till färdigställande. Du kommer även att arbeta med entreprenadstöd, vilket innebär nära samarbete med entreprenörer under produktionsfasen för att säkerställa kvalitet, tidplan och budget.
I rollen ingår bland annat:
Projektledning åt beställare i bygg- och ombyggnadsprojekt
Entreprenadstöd och löpande dialog med entreprenörer på plats
Uppföljning av tidplan, ekonomi och kvalitet genom hela processen
Nära samarbete med fastighetsägare, konsulter och entreprenörer
Vem vi söker
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom bygg/anläggning
10+ års arbetslivserfarenhet från branschen
Minst 5 års erfarenhet i en ledande roll, t.ex. som platschef eller motsvarande, inom entreprenadverksamhet alternativt Projektledare på beställarsida/konsultbyrå.
Van vid att röra dig mellan strategiskt och operativt arbete, från förhandlingsbordet till byggarbetsplatsen
Stark kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende hos både beställare och entreprenörer
Varför Rumsverk?
Hos oss får du arbeta nära våra kunder i en liten, specialiserad organisation där din erfarenhet gör verklig skillnad i varje projekt. Vi erbjuder stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjligheten att vara med och forma hur vi arbetar framåt.
📍 Malmö | Tillsvidareanställning - Provanställning tillämpas
Ansök genom att skicka CV och personligt brev
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: robin.ommar@rumsverk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare till Rumsverk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rumsverk AB
(org.nr 559513-8404)
Hyllie Stationsväg 31 (visa karta
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215 32 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996385