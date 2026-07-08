Handläggare - Forskningsrådgivare
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-08
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Brinner du för att skapa förutsättningar för banbrytande forskning och strategiska samarbeten? Vill du arbeta nära forskare, ledning och externa partners för att utveckla några av Sveriges mest betydelsefulla forskningssatsningar? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker en driven och engagerad kollega som vill bidra till att stärka KTH:s position som ett ledande tekniskt universitet genom att stödja utvecklingen av stora forskningsinitiativ i samverkan med externa aktörer. Hos oss får du en central roll i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för framtidens forskning.
Om avdelningen/gruppen
Du blir en del av gruppen Strategiska Initiativ och Samverkan, vid Research Support Office, där vi arbetar för att stötta forskare och ledning i utvecklingen av KTH:s forskningsverksamhet. Vi är ett kompetent och engagerat team med bred erfarenhet och ett gemensamt fokus på att skapa värde för forskning och samhälle. Arbetet präglas av samarbete, utveckling och möjligheten att påverka KTH:s strategiska riktning.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med rådgivning, samordning och utveckling av KTH:s strategiska forskningsinitiativ. Det handlar bland annat om forskningscentrum, infrastrukturer, större externfinansierade forskningsprogram och andra strategiska satsningar som skapas tillsammans med företag, offentlig sektor och organisationer.
Du stöttar forskare och ledning genom hela processen – från idé och ansökan till etablering och vidareutveckling av större forskningsinitiativ. Rollen innebär också att du bidrar till att utveckla arbetssätt, processer och rutiner som gör det enklare för forskare att lyckas med komplexa forskningssamarbeten.
Arbetet omfattar även utredningar, analyser, remissvar och andra strategiska uppdrag och arbetsuppgifter. Utifrån verksamhetens behov kan du också få möjlighet att koordinera större forskningscentrum och samverkansinitiativ.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar i skärningspunkten mellan forskning, strategi och samverkan – med möjlighet att göra verklig skillnad för KTH:s framtida forskning.KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen motsvarande masternivå.
Erfarenhet av arbete inom universitets- eller högskolesektorn.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska, eftersom rådgivning och stöd ges på båda språken.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en person som tar egna initiativ och trivs med att driva frågor framåt i en komplex verksamhet. Du har lätt för att skapa och utveckla goda samarbeten och bygger förtroendefulla relationer med forskare, kollegor och externa partners. Samtidigt har du ett starkt servicefokus och motiveras av att ge kvalificerat stöd, hitta lösningar och bidra till att andra lyckas i sitt arbete.
Rollen kräver också att du är strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och hålla samman flera parallella processer. Du arbetar metodiskt och noggrant, samtidigt som du kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och hantera frågor på både strategisk och operativ nivå.
Meriterande
Licentiat- eller doktorsexamen (PhD) inom livsvetenskaper/medicinteknik eller liknande.
Erfarenhet av forskningssamverkan mellan akademi, näringsliv och/eller offentlig sektor. Några exempel är: du har stöttat forskare i utvecklingen av konkurrenskraftiga forskningsansökningar med externa parter, bidragit till strategiarbete i forsknings- och samverkansprojekt, formulerat och synliggjort forskningens samhällsnytta och genomslag.
Arbetslivserfarenhet från ett forskningsråd eller en större forskningsfinansiär. Du har då fått en god förståelse för finansiärers strategiska prioriteringar och bedömningskriterier och kan använda den kunskapen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika forskningsinitiativ.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Pierre Bodin piebod@kth.se +4687908256 Jobbnummer
9996383