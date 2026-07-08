Aktiv härlig tjej söker kvinnliga assisenter
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Partille
2026-07-08
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Partille
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige
Söker du ett betydelsefullt jobb med både fart och lugna stunder?
Då kan detta jobbet passa dig perfekt!
Vi söker efter en personlig assistent till en tjej ( 20+ ) i Kungsbacka, det handlar mycket om att stötta upp och hjälpa till med små sysslor i vardagen!
Hon är som vilken 20åring som helst och du får hänga med på vad allt det innebär, så man kan säga att ditt jobb är lite här och där och lite överallt i Sverige och världen. För att passa in behöver du :
🌷 vara Tjej
🌷 Ha svenskt B-körkort
🌷 Prata flytande svenska
🌷 kunna jobba dygnspass med Sovande jour
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U074". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652), http://konsensus-assistans.se/
Göteborgsvägen 84 (visa karta
)
433 63 SÄVEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragsansvarig
Hanna Amberntsson hanna@konsensus-assistans.se 0707812474 Jobbnummer
9996377