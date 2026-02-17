Inside Sales (Account Manager)
Vill du ta nästa steg i din B2B-säljkarriär och arbeta internationellt i en roll där du både får stort eget ansvar och stöd för personlig utveckling i en industri med tydligt hållbarhetsfokus? Som Inside Sales (Account Manager) hos Ahlstrom är du ansvarig för att driva affärer på en global marknad.
Du får möjlighet att växa i en trygg och stabil organisation och arbeta nära erfarna kollegor som hjälper dig att ta affärerna till nästa nivå.
Om rollen
Som Inside Sales (Account Manager) får du ansvar för en befintlig internationell kundportfölj som du utvecklar, vårdar och expanderar över tid. Du arbetar relationsbyggande och skapar nya möjligheter genom att hantera inkommande prospekts och identifierar potentiella affärer.
Du arbetar självständigt i din kunddialog men har ett tätt samarbete med det globala säljteamet, kundservice samt produktionen i Billingsfors.
För att få en trygg start har du, utöver din chef, två dedikerade seniora mentorer som ger stöd, vägledning och en strukturerad onboarding.
- Ansvara för att vidareutveckla en befintlig internationell kundportfölj.
- Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer samt säkerställa hög grad av kundnöjdhet.
- Hantera inkommande prospekts och omvandla dem till affärsmöjligheter.
- Självständigt planera och genomföra säljaktiviteter i syfte att driva långsiktig maximerad försäljning och lönsamhet.
- Följa upp försäljningsplaner, forecast och affärsmål.
- Arbeta fram optimerade lösningar samt skapa offerter. Inkluderar prismodeller/kalkyler såväl för egen kundbas som stöd till det globala säljteamet.
- Bidra i förbättrings- och utvecklingsarbete kopplat till försäljning och kundprocesser.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av B2B-försäljning och som vill växa vidare i ditt kommersiella ansvar. Du är självgående, initiativtagande och trivs med att driva egna dialoger med internationella kunder.
Vi tror att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
- 2-3 års erfarenhet av B2B-försäljning.
- Stark förmåga att arbeta effektivt i team och att samarbeta i en matrisorganisation samt i en multikulturell affärsmiljö.
- Flytande engelska är ett krav; kunskaper i andra språk är meriterande.
- Hög ansvarskänsla, målinriktad och med ett growth mindset.
- God datavana och trygghet i Office-paketet.
Som person är du positiv, strukturerad och relationsskapande. Du gillar att ha många parallella dialoger igång och drivs av att skapa resultat och långsiktigt värde för kunden.
Vi erbjuder
- Ett internationellt säljansvar i ett globalt företag i tillväxt.
- En trygg och stabil arbetsgivare med korta beslutsvägar.
- En roll med stor möjlighet till personlig utveckling i en internationell miljö.
- Två dedikerade seniora mentorer och en tydlig onboardingprocess.
- Flexibla möjligheter att arbeta på distans ett par dagar i veckan.
Om Ahlstrom
Ahlstrom är världsledande inom fiberbaserade specialmaterial och har som mål att rena och skydda - med varje fiber - för en hållbar värld. Den globala verksamheten består av fem divisioner: Filtration, Food & Consumer Packaging, Healthcare, Building Materials och Technical Materials. Koncernen omsätter cirka 3,3 miljarder euro och har omkring 7 000 medarbetare världen över. Läs mer på www.ahlstrom.com.
Vid bruket i Billingsfors tillverkas pappersmassa som vidareförädlas till Kraft papper och Spantex som levereras globalt. Här arbetar vi enligt värderingarna: ansvarstagande, ständigt utvecklas, ett lag och omtanke.
- Heltid
- Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
- Placering: Billingsfors
Låter det intressant?
