Insatssoldat / Ibss Lv6
Luftvärnsregementet Lv6 är en del av armén och arbetar från marken - men med luften som det huvudsakliga arbetsområdet. Övervakningen av luften sker med hjälp av radar och i samarbete med flygstridskrafterna. Luftvärnsregementet uppgift är att bevaka och skydda luftrummet från hot både nationellt och internationellt.
Regementet har också ansvar för att utveckla luftvärnet inom Försvarsmakten. Det kan handla om allt från att utveckla taktik för strid, till att delta i arbetet med att ta fram ny materiel. Just nu står det svenska luftvärnet inför stora, positiva och expansiva förändringar när Luftvärnssystem 103 (Patriot) är operativt och förbandet växer.
Om enheten
Markbevakningsavdelningen ansvarar för att lösa den fysiska bevakningen för både Luftvärnsregementet, Militärhögskolan samt Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Mångfalden av uppgifter du förväntas kunna lösa under ett arbetspass tillsammans med chef och kolleger är stor, vilket gör att vi ställer höga krav på den enskilda individen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppgifterna för en insatssoldat omfattar bland annat patrullering, bevakning, transportskydd, inpasseringskontroll, besöksmottagning och bemanning av larmcentral. I uppgifterna ingår också att ingripa mot och rapportera säkerhetshotande verksamhet. Fysisk träning är en av dina arbetsuppgifter och du skall årligen uppfylla kraven enligt FM FysS. Du upprätthåller även dina kunskaper avseende, juridik, närkamp och vapenhantering via planerad fortbildning och utbildningskontroller.
Lönen är kopplad till ansvar och dina arbetsuppgifter. Rörliga tillägg i form av jour, OB och beredskap kommer utgå enligt gällande kollektivavtal. Du kommer arbeta både vanliga arbetsveckor likväl som varierade tider, såväl dag som natt och även under helger och högtider.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-22Kvalifikationer
Godkänd grundläggande militär utbildning (Värnplikt, GU eller GMU)
Utbildad på automatkarbin
Genomfört skyddsvaktsutbildning efter 2010
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
God fysisk förmåga
Tidigare förbands- militär utlandstjänst
Utbildad Pistol 88, Pansarskott, Granatgevär
Utbildad Expanderbar batong och fängsel
Utbildad stridssjukvårdare
Erfarenhet från vakt- och bevakningstjänst
Giltigt skyddsvaktsbevis
Militärt förarbevis Minibuss/Lptgb Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett högt säkerhetsmedvetande då du under din tjänstgöring kommer komma i kontakt med både platser, personer samt verksamheter som omges av sekretess. Du är prestigelös, lugn och med god självkännedom för att kunna hantera människor på ett tjänstemannamässigt sätt.
Du är stresstålig och lösningsorienterad med en god förmåga att kunna tempoväxla då tjänsten snabbt kan övergå till en skarp insats.
Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personlig lämplighet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till avdelningen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Inledningsvis provanställning i sex månader, därefter tidsbegränsad anställning som GSS/K enligt lagen om vissa Försvarsmaktsanställningar. Tjänsten medför krigsplacering med tillhörande fyskrav enl FM FySs
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Relevanta sökande kommer att kallas till testdagar, dessa är 16 maj samt 12 juni.
OBS! Befattningen är säkerhetsklassad och för att vara aktuell för anställning måste säkerhetsprövning med tillhörande säkerhetsprövningsintervju genomföras och vara godkänd
Du skall senast vid intervju kunna uppvisa intyg/betyg för godkänd militär grundutbildning. Enklast är att direkt bifoga alla dokument - CV, personligt brev, betyg/intyg - i din ansökan.
Upplysningar om anställningsprocessen och befattningen kan lämnas av
Fj Fredrik Johansson, Markbevakningsavdelningen Halmstad
Ösgt Pontus Johansson, Markbevakningsavdelningen Halmstad
Fj Joakim Pålsson, Markbevakningsavdelningen Halmstad
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
OFR-S Roland Kramer
SEKO Ireen Ström
SACO-S Nermina Dzanic
OFRO-O Anders Norén
Samtliga kan nås via FM Växel 0505-45 10 00 07:30-16:30
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-30
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
