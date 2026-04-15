Insatsledare
Lessebo Kommun / Brandmansjobb / Lessebo Visa alla brandmansjobb i Lessebo
2026-04-15
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo Kommun i Lessebo
, Växjö
eller i hela Sverige
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
Arbetsuppgifter
Är du vår blivande Insatsledare och vill arbeta i en organisation under utveckling?
Som Insatsledare kommer du får du en nyckelposition och en avgörande roll gällande trygghet och säkerhet för medborgarna inom Räddningstjänsten Östra Kronobergs område. Vi är den lagom stora organisationen i Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd kommuner med en härlig gemenskap som vill ligga på framkant och erbjuda våra medarbetare omväxlande och meningsfulla arbetsuppgifter.
Du kommer arbeta i samtliga skeden, före, under och efter en händelse.
Insatsledare med funktion operativt stöd/RIB samordnare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vara samordningsansvarig för RIB anställda, säkerställa operativ förmåga genom god planering.
• Arbete med organisationens säkerhetsskydd.
• Arbete med räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).
Utöver ett intressant och viktigt funktionsuppdrag kommer du även tjänstgöra som insatsledare enligt särskilt beredskapsschema. Räddningstjänsten Östra Kronoberg är en del av Räddsam Kronoberg och operativa uppdrag kan sträcka sig även utanför eget förbundsområde. Du ingår även i förbundets operativa styrgrupp. Placeringen är i Lessebo.Kvalifikationer
Godkänt kursintyg ledningskurs insatsledare, Räddningsledning B, Brandmästarexamen eller Brandingenjör med RUB.
Godkänt kursintyg Tillsyn A och/eller B.
C körkort.
Annan relevant erfarenhet och utbildning som ger mervärde för organisationen och medborgare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613)
Storgatan 45
)
365 32 LESSEBO Arbetsplats
Räddningstjänsten Östra Kronoberg Kontakt
Räddningschef
Pär Stensson Par.Stensson@ROK.lessebo.se 0478-44302
9854921