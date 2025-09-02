Inredningsarkitekt
2025-09-02
Inredningsarkitekt - Skapa unika och exklusiva inredningsprojekt
Vi expanderar vårt team och söker nu en passionerad och erfaren Senior Inredningsarkitekt som brinner för att skapa unika projekt. I denna roll får du unika möjligheter att:
Uttrycka din kreativa vision: Ta kommandot i designprocessen och använd din kreativitet för att skapa banbrytande och inspirerande interiörer.
Arbeta med Prestigefyllda Projekt: Vår portfolio inkluderar exklusiva projekt inom såväl privat som kommersiell sektor, vilket ger dig chansen att arbeta med högprofilerade kunder och prestigefyllda utrymmen.
Ledarskap och utveckling: Du kommer att ha en ledande roll i projekt från koncept till genomförande, vilket ger dig chansen att utveckla och visa dina projektledning färdigheter. För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och sätter kunden i fokus.
Skallkrav:
Minst 3 års erfarenhet av inredningsarkitektur.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av att designa kök och garderober.
Minst 5 års erfarenhet av inredningsarkitektur.
Förmåga att arbeta självständigt.
Skicklighet i SketchUp.
Flytande i engelska och svenska, både i skrift och tal.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av ljusdesign och avancerade designverktyg som Photoshop och 3D Max.
Språkkunskaper i polska är en fördel.
Tidigare erfarenhet av design och genomförande av platsbyggda möbler.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och kreativ miljö, där din talang och passion för design kan blomstra. Skicka din ansökan idag och bli en del av vårt inspirerande team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
https://form.jotform.com/240225611693351
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiligt AB
