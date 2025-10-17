Innovativ konstruktör av kretskort
2025-10-17
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du konstruera framtidens kretskort för avancerade försvarssystem?
Hos oss på Saab Dynamics i Karlskoga söker vi nu en PCB-konstruktör med stark systemförståelse och erfarenhet av produktnära utveckling.
Du kommer att arbeta med teknik i världsklass, där tillförlitlighet, innovation och precision står i fokus - och där dina lösningar gör skillnad.
Som innovativ konstruktör av kretskort på affärsenhet Ground Combat, blir du en viktig kugge i utvecklingen av avancerade försvarssystem, sensorsystem och elektronikmoduler med högt säkerhets- och prestandakrav.
Vi vill gärna att du ska bli en del av vårt team och vår kreativa arbetsmiljö där kompetens och idéutveckling är nyckeln till vår framgång.
Du kommer att arbeta i vårt layoutteam med komplexa fysiska layouter, både rigid och flex/rigid-flex, och ta fram lösningar som klarar extrema miljöer - såväl termiskt som mekaniskt. Arbetet sker i nära samarbete med mekanik-, elektronik-, mjukvara- och produktionsteam, i en miljö där dokumentation och spårbarhet är en självklar del av vardagen.
I denna tjänst ser vi också en konceptbevakande roll för våra framtida designs samt en koordinerande roll mot vår egen elektronikutveckling samt mot våra utvecklingspartners.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
*
Konstruktion av avancerade PCB-lösningar Ground Combats produktflora
*
Integration - Förståelse för mekaniska gränssnitt och monteringsutmaningar
*
Arbeta för DFM/DFT och säkerställa att design är anpassad för tillverkning och test
*
Layout av komplexa rigid-flex i trånga och skyddade utrymmen
*
Konceptbevakning - bidra till tekniska vägval och driva PCB-strategi på företaget
*
Konceptbevakning - bidra till tekniska vägval och driva PCB-strategi på företaget
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik och minst 5 års erfarenhet av PCB-design i produktionsnära miljöer.
Du har:
*
God vana av Siemens EDA, Altium eller liknande verktyg
*
Erfarenhet av att designa robusta, tillverkningsanpassade kort
*
Förståelse för elektronik i system med höga miljö- och tillförlitlighetskrav
*
Erfarenhet av samarbete med mekanik, mjukvara och produktion
*
Svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplaceringkan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
