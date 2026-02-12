Innesäljkoordinator
2026-02-12
PROTITE AB i Ängelholm är ett väletablerat tillverkningsföretag med många år i branschen. Våra produktområden är planpackningar, maskinskydd och industrisömnad. Vi är en pålitlig partner som följer våra kunder hela vägen från idé till serieproduktion, med kvalitet och noggrannhet i varje steg. Vårt kvalitet- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO ISO 9001 respektive ISO 14001.
Nu söker vi dig på deltid som gillar att få saker att fungera på riktigt. Du kommer in i ett läge där vi behöver stärka upp vårt dagliga flöde. Inledningsvis ligger fokus på att stötta och avlasta våra innesäljare i affärssystemet med hantering av order och inköp. För rätt person finns möjlighet att ta mer ansvar.
Om rollen
Du kommer att arbeta brett som en brygga mellan sälj och produktion. Rollen är operativ, varierad och kräver att du inte är rädd för att hugga i där det behövs. Samtidigt behöver du ha respekt och förståelse för våra olika professioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantering av kundorder, tillverkningsorder, inköp och leveranser vilket inkluderar kontakt med kunder och leverantörer via mail och telefon.
• Uppdatering och underhåll av vårt affärssystem Monitor (artiklar, priser, beredning)
• Stöd vid kalkylering och enklare beredning
• Tätt samarbete med produktion - ibland ute i verksamheten, inte bara bakom skärmen
• Avlastning i det dagliga flödet samt praktiskt stöd i vardagen på kontoret.
Vem vi söker
Vi tror att du har erfarenhet av administrativt arbete i ett tillverkande företag och är van vid att arbeta i affärssystem. Du förstår hur sälj, inköp och produktion hänger ihop och trivs i en roll där samarbete och eget ansvar är centralt.
Du är prestigelös, lösningsorienterad och inte rädd för att ta kontakt, ställa frågor eller kavla upp ärmarna. Du behöver inte kunna allt från dag ett - men du behöver vilja ta ansvar och få saker ur händerna.
Om anställningen
Omfattning: 50 %
Anställningsform: Visstid 6 månader
Möjlighet till eventuell förlängning eller utökad roll beroende på behov och utfall
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med några rader om varför just du passar för rollen till:
Lars Dahlgren
E-postadress: lars@protite.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: lars@protite.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Protite AB
(org.nr 556065-3338)
Verkstadsgatan 3
)
262 71 ÄNGELHOLM
VD
Lars Dahlgren lars@protite.se 043113620 Jobbnummer
