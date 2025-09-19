Innesäljare Ventilation
2025-09-19
Aktiv Innesäljare
Är du engagerad och driven samt brinner för värdebaserad försäljning? Vill du stolt representera ett starkt svenskt varumärke med högkvalitativa produkter på hemmamarknaden? Då kan tjänsten som Innesäljare på Lindab vara rätt tjänst för dig!
Lindab Sverige ABLindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidareutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Ditt nya jobb
Nu söker vi förstärkning till vårt innesäljarteam med placering i Borlänge/Gävle.
Innesäljsavdelningen är på en spännande resa där vi har tre olika roller i teamet, teknisk innesäljare backoffice/support och aktiv innesälj.
Brinner du för professionell försäljning till professionella kunder och att kontinuerligt utveckla och förbättra? Tycker du om att representera ett starkt varumärke och ta mycket eget ansvar? Då tycker vi att du ska fortsätta läsa!
Du kommer att arbeta aktivt med försäljning till våra kunder. Vårt säljarbete genomförs i en fartfylld miljö med fokus på hög kvalitet, effektivitet och kompetens i relationen med våra kunder. Som aktiv innesäljare arbetar du med att marknadsföra och sälja våra produkter till våra ventilationskunder där servicekänsla, affärsmannaskap och lösningsorientering är viktiga framgångsfaktorer.
Innesäljarteamet utgör den snabbaste vägen till personlig kontakt för våra kunder och fungerar som spindeln i nätet för alla typer av kundärenden.
Du som person och din bakgrund
Du en driven och målmedveten person med stor social kompetens gärna med tidigare erfarenhet från B2B- försäljning inom byggbranschen. För att lyckas i rollen som innesäljare behöver du vara kundfokuserad, engagerad, ansvarstagande och strukturerad.
Du ser dig själv som en person som är handlingskraftig och flexibel med en positiv personlighet som bygger varaktiga kundrelationer genom målstyrd och värdebaserad försäljning. Du har ett stort personligt driv och en vilja att alltid göra det "lilla extra". Du trivs bäst med att samarbeta med andra och bygga vinnande team för att nå framgång tillsammans.
Din bakgrund kan variera, vårt fokus ligger på dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas och lära.
Du har en grundläggande byggteknisk förståelse och har viljan att ständigt utvecklas och arbeta med försäljning av fysiska produkter mot professionella kunder.
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och uppmuntrar alla sökande.
• Du brinner för försäljning och älskar att göra affärer
• Du har en stark kommunikationsförmåga och är strukturerad, engagerad och målinriktad.
• Du är handlingskraftig och van vid att arbeta självständigt men uppskattar också att ingå och utvecklas i ett team.
• Du är driven, pålitlig och ansvarsfull och finner motivation i utmaningar.
• Du vill vara en stolt representant för Lindab och våra högkvalitativa lösningar.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Svensson, Innesäljschef, på telefon 0721683529.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober. Du skickar in din ansökan via vår hemsida www.lindab.se/jobb.
Vi arbetar med löpande urval.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Ersättning
