Innesäljare till Spendrups
2026-04-08
Är du en självgående säljare som trivs med att ta eget ansvar, arbeta mot egna kunder och
lyfta telefonen? Nu har du chansen att kliva in i en viktig roll hos Spendrups, ett svenskt
familjebryggeri med starka varumärken och lång tradition.
Vi på Maxkompetens söker nu en innesäljare för ett vikariat med start omgående som
sträcker sig till årsskiftet, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
I rollen som innesäljare ansvarar du för en egen kundportfölj där du själv driver dialogen och
utvecklar affären. Du arbetar främst med restaurangkunder som ingår i större
inköpsstrukturer, där din roll blir att bygga starka relationer, följa upp affären och säkerställa
att Spendrups är lika självklart i alla val. Med ditt engagemang för både våra produkter och
kundernas behov blir du en viktig del i att skapa långsiktiga samarbeten.
Du rapporterar till Teamledare Innesälj och samarbetar med distriktschefer inom
affärsområde Restaurang.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva försäljning och utveckla affären hos befintliga kunder
• Planera och genomföra proaktiva kundkontakter via telefon och mejl
• Bygga långsiktiga relationer och öka kundernas lojalitet
• Orderhantering och uppföljning
• Fånga upp och bearbeta nya inkommande kunder
• Arbeta aktivt med kampanjer och sortimentsfrågorProfil
För att lyckas i rollen är du van att ta eget ansvar för din försäljning och dina kunder. Du
planerar din dag själv, prioriterar rätt, bygger relationer och tvekar inte att lyfta telefonen. Ett
intresse för dryck eller restaurang är ett plus.
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års erfarenhet av försäljning
• Vana av att arbeta självständigt med egen kundportfölj
• Systemvana och trivs i ett digitalt arbetssätt
• Fullständig gymnasieutbildning
Meriterande:
• Erfarenhet från restaurang- eller dryckesbranschen
• Erfarenhet av CRM-system, gärna Salesforce
På Spendrups och i gruppen jobbar människor som är målmedvetna, orädda och kreativa. Vi
letar efter dig som har en vilja att lära dig och som ständigt vill utvecklas!
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm, St Eriksgatan 119
• Start: Så snart som möjligt
• Varaktighet: Till 31/12, med möjlighet till förlängning
• Arbetstid: 08:00-17:00, helgfria vardagar
• Lön: Enligt ök.
Spendrup har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna bemanningsprocess. För den här
tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos Spendrups på St
Eriksgatan.
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens,
Minna Castwall på minna.castwall@maxkompetens.se
.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet - från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande.
Bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg och drivs av familjen Spendrup i femte
generationen. Vi finns på ett antal orter i Sverige med huvudkontor i Vårby utanför
Stockholm och produktion i Grängesberg, Hällefors och Visby. För oss står alltid hantverket
och dryckesupplevelsen i fokus. I vårt breda sortiment finns varumärken som Mariestads,
Norrlands Guld, Heineken, Loka, Schweppes, Briska och vinproducenter som Cono Sur,
Gallo och Boschendal. Spendrups har cirka 1 100 medarbetare och omsätter cirka 4 MDKR
årligen. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands
Bryggeri, Hellefors Bryggeri och OMAKA. Våra anläggningar är certifierade enligt
internationella standarderna ISO 14001 och FSSC 22000 avseende miljö respektive kvalitet
och livsmedelssäkerhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Scheelegatan 28 (visa karta
)
112 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Spendrups Kontakt
Minna Castwall minna.johnsson@maxkompetens.se +46 70 326 98 18
