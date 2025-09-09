Innesäljare till Bredband2
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2025-09-09
Publiceringsdatum2025-09-09
Vill du arbeta på ett företag med härlig och kollegial stämning i fantastiska lokaler på Umestan? Bredband2 är Sveriges tredje största fiberleverantör och förser en halv miljon kunder dagligen med internet både hemma och på jobbet. Vi erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som internet, mobiltelefoni, streaming och IT-säkerhetslösningar till privat- och företagskunder. Hos oss präglas vardagen av ständig utveckling ihop med kompetenta kollegor, där vi ser till att våra medarbetare utvecklas såväl i sina arbetsuppgifter och roller som på ett personligt plan. Vi vet att det är våra medarbetares värdefulla arbete som är grunden till vår framgång, därför visar vi uppskattning gentemot varandra. Tillsammans uppmärksammar vi kollegor som utmärker sig under året och arrangerar löpande aktiviteter för att alla medarbetare ska trivas och må bra.
Vi tror att god fysisk och mental hälsa bidrar till högre livskvalitet och vill därför motivera våra medarbetare till en hälsosam livsstil genom kontinuerlig och allsidig fysisk aktivitet. Det gör vi genom att erbjuda våra medarbetare ledig tid i utbyte mot tränad tid. Vi vet att det mentala är minst lika viktigt som det fysiska - och allt hänger ju faktiskt ihop. Därför erbjuder vi friskvård för både kropp och knopp! I vår gemenskap är alla välkomna och vi behandlar varandra med respekt. Vi strävar tillsammans mot gemensamma mål för att skapa en roligare och mer meningsfull vardag. Arbetet som vi gör tillsammans varje dag har lett till att vi de senaste två åren kunnat titulera oss som en av Sveriges bästa arbetsplatser genom att bli certifierade via Great Place to Work®.
Vi söker nu innesäljare till vår kund i centrala Umeå. Du kommer att ingå i ett glatt gäng med ett genuint intresse för försäljning och service, samtidigt som du befinner dig i en utvecklande och lärande miljö. Som innesäljare kommer du och dina kollegor att sitta i nya och fina lokaler. Vi erbjuder en heltidstjänst där arbetstiderna är förlagda dagtid måndag - fredag 09.00 - 18.00. Någon helg kan förekomma. Start för tjänsten är så snart som möjligt.Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar en inspirerande mix inom försäljning där du på bästa sätt ska ge nya och befintliga kunder en bra upplevelse. Du svarar huvudsakligen på inkommande samtal och e-post men utgående försäljning kommer även att förekomma. Du hjälper kunden främst med säljrelaterade behov kring bredband och telefonitjänster men även försäljning av teknisk utrustning, antivirusprogram, streamingtjänster och andra produkter. Du kommer att erbjudas ett spännande och varierande jobb i en engagerande miljö där du och dina kollegor varje dag utvecklas tillsammans.Profil
För att lyckas i denna roll tror vi att du som person är serviceinriktad och gillar social kontakt med kunder. Du har ett intresse för försäljning och drivs av att jobba emot uppsatta mål. Du har också ett stort tålamod, är lyhörd och kan bemöta alla kunder med en positiv attityd och ett ödmjukt sätt. Du gillar att arbeta i team och kan dela med dig av kunskap till andra. Vidare är du ansvarstagande och ser en utmaning i att överträffa förväntningar.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning och Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Elin Hilli på 073 351 27 13. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför snarast möjligt men senast 21 september via www.clockworkpeople.se.
