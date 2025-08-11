Innesäljare Till 1komma5° Malmö
1komma5 Grader AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-08-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 1komma5 Grader AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Europas marknadsledande leverantör av energilösningar till privatpersoner - 1KOMMA5.
1KOMMA5-gruppen driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030. 1KOMMA5 levererar och installerar energismarta lösningar såsom solceller, laddboxar och ellagring samt AI energistyrsystemet Heartbeat.
Företaget grundades 2021 och har idag över 2 200 anställda på över 75 olika platser i Norden, Europa och Australien. Företaget värderades till Unicorn redan 2023, som det mest snabbväxande clean-techbolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5 Sverige, och forma framtiden för kommande generationer - steg för steg, hus för hus.
Om rollen Vår Innesäljavdelning är en fantastisk plats att arbeta på där teamkänsla och glädje står i centrum. Här arbetar du tillsammans med både mötesbokare och innesäljare i en inspirerande miljö som präglas av samarbete och gemenskap. Vi sitter i ett sprillans nytt kontor som ger den perfekta inramningen för att trivas och växa. Med stark sammanhållning, bra stöd från kollegor och tydliga utvecklingsmöjligheter kan du räkna med att din karriär tar fart samtidigt som du har kul på vägen.
Som Innesäljare kommer du att guida kunder genom hela försäljningsprocessen, från det första intresseväckandet till färdigt avtal, och säkerställa att varje steg sker smidigt och professionellt. Din arbetsdag kommer att präglas av samtal med kunder där ni tillsammans kommer fram till en lösning som passar just dom. Förutom säljmöten innebär tjänsten även att du kommer designa solcellsanläggningar, skapa offerter och följa upp på varje projekt.
Vi söker dig som
Är erfaren och trygg i din säljroll sedan tidigare. Du behärskar kunddialogen och motiveras av en nöjd kund vid avslutad affär. Du är social och trivs i en fartfylld roll där du får forma din egen lön.
Vi tror att du
Viss arbetslivserfarenhet inom försäljning
Har god telefonvana samt datavana
Behärskar svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av att jobba i CRM-system
Har jobbat inom solcellsbranschen tidigare Publiceringsdatum2025-08-11Övrig information
START: Enligt överenskommelse PLATS: Malmö (huvudkontoret) OMFATTNING: 100% MÅLLÖN: 40 000 - 45 000 (grundlön + provision)
1KOMMA5 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tar endast emot och bearbetar ansökningar via annons och inte via mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1komma5 Grader AB
(org.nr 559069-2900), http://www.1komma5.se Arbetsplats
1komma5° Sverige Jobbnummer
9451715